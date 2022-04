新橋演舞場『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』ゲネプロを行ったSnow Man (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・Snow Man(岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平、向井康二、目黒蓮、ラウール)が6日、東京・新橋演舞場で主演する舞台『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』の公開ゲネプロ&取材会に参加した。

今作は2006年に『滝沢演舞城』として誕生し、2019年にSnow Manに受け継がれた『滝沢歌舞伎 ZERO』。2020年には映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として公開され、興行収入20億円を超える大ヒットを記録した。昨年上演の『滝沢歌舞伎 ZERO 2021』ではデビュー後初となる公演で、縦横無尽に舞台を駆け回った。今年も新橋演舞場に帰還し、歌、ダンス、アクロバット、腹筋太鼓、鼠小僧、タイトルにもなっている歌舞伎と、さまざまなエンターテイメントで魅了する。

初日を迎え、全員があいさつすることに。岩本は「本日はお忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。この後、無事に初日が迎えられること本当にうれしく思います」と話し、向井は「みんなの万能調味料こと塩麹よりも向井康二」とおなじみのあいさつで笑顔を見せるなどメンバーそれぞれがコメント。最後は宮舘の順番だったがスルーされかけ「俺わい!」とキレイなツッコミを入れ、さっそく笑わせていた。

今年の『滝沢歌舞伎』の見どころには、9人による連獅子がある。佐久間は「これだけの人数で連獅子やることってないことらしい。頭を振っている回数も、みんなの限界に挑戦している。命を削ってやっています」と力説。渡辺は「今も首が痛くて…」と苦労を語りながらも「回している時に客席も換気できていいのかな。今の状況にはぴったりかな」と話し、沸かせた。

阿部は「連獅子のけいこは大変。毛の振り方も、ちょっとしたコツがある。ただ首を回すのではなく、勢いを使ったりするのが大変でした」と振り返る。また、かつらの重さについて報道陣から聞かれると誰も正確な数字がわからず、関係者から3キロと“ささやき”があると、メンバーに促されて阿部は「3キロぐらいです!」と知っていたかのように答え、メンバーから「テレビへの慣れが出てる!」とイジられていた。

また、初の演目となるが連獅子の練習時間をなかなか確保できず、全員での練習は3回ほどしかできなかったそう。かつらは、それぞれの頭のサイズにあったものが用意された。サイズ感についてリポーター陣からツッコまれた深澤は「僕のだけ別注でした。被せてくれる人も『でっけぇな』と(笑)」と応じて、ニヤリ。また、ラウールは「身長あわせて、髪の毛の長さが決まってる。僕が1番のロン毛でした」と裏話を披露していた。

改めて、目黒は「この『滝沢歌舞伎』に帰ってくると、Jr.のころからお世話なっている場所なので、いろんなことを思い出す。IMPACTors(ジャニーズJr.)だったり、後輩たちにもいい背中を見せられるように考えてます」と背筋を伸ばしていた。

『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』は、4月6日から5月16日まで同所で上演される。

