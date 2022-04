Snow Man(前列左から)岩本照、目黒蓮、深澤辰哉、(後列左から)向井康二、阿部亮平 (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・Snow Man(岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平、向井康二、目黒蓮、ラウール)が6日、東京・新橋演舞場で主演する舞台『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』の公開ゲネプロ&取材会に参加した。

今作は2006年に『滝沢演舞城』として誕生し、2019年にSnow Manに受け継がれた『滝沢歌舞伎 ZERO』。2020年には映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として公開され、興行収入20億円を超える大ヒットを記録した。昨年上演の『滝沢歌舞伎 ZERO 2021』ではデビュー後初となる公演で、縦横無尽に舞台を駆け回った。今年も新橋演舞場に帰還し、歌、ダンス、アクロバット、腹筋太鼓、鼠小僧、タイトルにもなっている歌舞伎と、さまざまなエンターテイメントで魅了する。

今年で演出・滝沢秀明氏のもと、Snow Manが主演する『滝沢歌舞伎』も4年目に。アクロバットに挑む佐久間は「初めてスリングというものをやらせていただいた。滝沢くんから『腕の筋肉見せてくれ』と言われた。ほぼほぼ腕のパワー系」と振り返り、直後にある腹筋太鼓について「メカ太鼓で、回転させられていますので…。僕は普通に叩いているつもりなんですけど、下が回りだす」とつらさを語っていた。

滝沢氏から細かな指示はなかったという。深澤は「滝沢くんから僕たちに任せていただいている感じ。今、4年目になりますけど、1年ずついろいろ託してくれて僕たちは後輩に伝えることをしないといけない」としみじみ。すると向井は「TGCの時に、たまたま写真を撮ったら滝沢くんが見切れていた。そしたら、がっつりカメラ目線をしていた。クセは抜けない」と笑っていた。

さらにラウールが「ふっか(深澤)さんが嫉妬しているなと思った瞬間があった。帰りの車で、IMPACTorsと滝沢くんがご飯を食べているらしいという話を康二くんがしていたら、ふっかさんが『ふ~ん。いいじゃん、いいじゃん』って」とバラし、向井も「けっこうスネてたよね」と笑う。

ラウールは「滝沢くんが後輩に目を掛けるようになってから、自分には目を掛けてくれないのかなっていう寂しい顔をしていた」とすると、深澤は「寂しさはあるよ。滝沢くんにご飯に行きましょうって言ったら『行こう、行こう』って言って一向に行かないのに、IMPACTorsと行った。面倒見てもらう側じゃなくて見てあげる側になったけど、ヤキモチは焼いてますよね」と滝沢氏への思いを正直に告白し、メンバーたちも笑顔になっていた。

『滝沢歌舞伎 ZERO 2022』は、4月6日から5月16日まで同所で上演される。

