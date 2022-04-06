速報
２回ヤクルト２死一塁、松本直が左越えに先制２ランを放つ＝神宮
関連キーワード
ソ１―３オ（６日） 後藤が勝ち越し適時三塁打
オリックスは１―１の延長十回に、代打後藤の適時三塁打と宜保の適時打で２点を勝ち越した。平野佳が今季初...
4月6日
Ｊ１、鹿島が５連勝で首位浮上 川崎はドローで２位
明治安田Ｊ１第７節最終日（６日・ベスト電器スタジアムほか＝８試合）鹿島は上田の３試合連続ゴールで福岡...
日３―２ロ（６日） 日ハムがサヨナラ勝ち
日本ハムが今季初のサヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。２―２の九回にヌニエスが死球で出て石井の右前打で無...
体操のベルニャエフ、軍入隊か ウクライナ、内村さんと金争い
体操男子の内村航平さんと２０１６年リオ五輪個人総合決勝で金メダルを争い、種目別で平行棒を制したウクラ...
広１―２巨（６日） 吉川が逆転２ラン
巨人は０―１の八回に吉川の１号２ランで逆転した。メルセデスが７回１失点で開幕２連勝、新人の大勢は開幕...
日本がスーツ規則の改善案提出 ジャンプ、北京五輪で失格者続出
北京冬季五輪のスキー・ジャンプ混合団体で、日本の高梨沙羅（クラレ）らを含む４カ国の女子５人がスーツの...