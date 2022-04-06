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ヤ２―１中（６日）　ヤクルト松本直、３季ぶり本塁打

2022年4月6日 21時17分 (4月6日 21時27分更新)
　２回ヤクルト２死一塁、松本直が左越えに先制２ランを放つ＝神宮

　２回ヤクルト２死一塁、松本直が左越えに先制２ランを放つ＝神宮

　ヤクルトが逃げ切り、勝率５割に復帰した。二回に松本直が３季ぶりの一発となる２ランを放った。高梨が６回を１失点で２勝目を挙げた。中日の連勝は４でストップ。福谷が６回を２失点と粘ったが、好機であと１本が出なかった。

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