◇6日 J1第7節 名古屋―湘南（豊田スタジアム）

名古屋グランパスのDF中谷進之介（26）が湘南戦で先発に入り、カップ戦を含め3試合ぶりに試合のメンバーに復帰した。

中谷のほかには、軽度の負傷で先発を外れていたDF吉田豊（32）、そして2日のG大阪戦で後半から出場して存在感を発揮したFW柿谷曜一朗（32）が先発入り。中2～4日の試合が集中する過密日程を前に先発3人を入れ替え、G大阪戦で先発したFW相馬勇紀（25）らがベンチに入った。

中谷は3月19日にW杯最終予選を戦う日本代表に追加招集され、活動期間中のルヴァン杯・徳島戦（3月26日、豊田ス）、帰国後のG大阪戦でベンチ入りメンバーから外れた。

両チームの先発は次の通り

【名古屋】

GKランゲラック

DF森下 龍矢

DF中谷 進之介

DF藤井 陽也

DF吉田 豊

MFレオシルバ

MF稲垣 祥

MF仙頭 啓矢

FW柿谷 曜一朗

FW酒井 宣福

FWマテウス

【湘南】

GK谷 晃生

DF福島 隼斗

DF大岩 一貴

DF大野 和成

MF古林 将太

MF茨田 陽生

MF山田 直輝

MF石原 広教

FWタリク

FW大橋 祐紀

FW瀬川 祐輔