【J1名古屋スタメン】中谷進之介3戦ぶり復帰 過密日程を前に3人入れ替え、相馬はベンチスタート
2022年4月6日 18時03分
◇6日 J1第7節 名古屋―湘南（豊田スタジアム）
名古屋グランパスのDF中谷進之介（26）が湘南戦で先発に入り、カップ戦を含め3試合ぶりに試合のメンバーに復帰した。
中谷のほかには、軽度の負傷で先発を外れていたDF吉田豊（32）、そして2日のG大阪戦で後半から出場して存在感を発揮したFW柿谷曜一朗（32）が先発入り。中2～4日の試合が集中する過密日程を前に先発3人を入れ替え、G大阪戦で先発したFW相馬勇紀（25）らがベンチに入った。
中谷は3月19日にW杯最終予選を戦う日本代表に追加招集され、活動期間中のルヴァン杯・徳島戦（3月26日、豊田ス）、帰国後のG大阪戦でベンチ入りメンバーから外れた。
両チームの先発は次の通り
【名古屋】
GKランゲラック
DF森下 龍矢
DF中谷 進之介
DF藤井 陽也
DF吉田 豊
MFレオシルバ
MF稲垣 祥
MF仙頭 啓矢
FW柿谷 曜一朗
FW酒井 宣福
FWマテウス
GKランゲラック
DF森下 龍矢
DF中谷 進之介
DF藤井 陽也
DF吉田 豊
MFレオシルバ
MF稲垣 祥
MF仙頭 啓矢
FW柿谷 曜一朗
FW酒井 宣福
FWマテウス
【湘南】
GK谷 晃生
DF福島 隼斗
DF大岩 一貴
DF大野 和成
MF古林 将太
MF茨田 陽生
MF山田 直輝
MF石原 広教
FWタリク
FW大橋 祐紀
FW瀬川 祐輔
GK谷 晃生
DF福島 隼斗
DF大岩 一貴
DF大野 和成
MF古林 将太
MF茨田 陽生
MF山田 直輝
MF石原 広教
FWタリク
FW大橋 祐紀
FW瀬川 祐輔
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