『吉沢亮対談集(仮)』が6月24日に発売決定(C)SPUR2022年3月号/集英社 撮影/ Takemi Yabuki〈W〉

俳優の吉沢亮がファッション誌『SPUR』(集英社)で4年にわたり掲載された対談連載が、『吉沢亮対談集(仮)』として書籍化され6月24日に発売されることが決定した。

連載は「See you in a Bar」、「Come on a my room!!」、「TAKE YOUR SEAT」、「Gathering in the Light」と毎年形を変えながら4年にわたり続き、2022年3月号で惜しまれつつ最終回を迎えた。

書籍では、歴代ゲスト全49人の対談を網羅。さらに撮り下ろしによる特別ゲスト1人を加えた、計50名との対談を収録する。そのほか、吉沢のスペシャルインタビューもあり、ここでしか読めない内容をたっぷりと掲載。連載を読んでいた人も、読んでいなかった人も楽しめる一冊となる。

吉沢は「友達が少ないと思われているのですが、実は僕にはこんなに友達がいるんだよ、と気づいてもらえる1冊だと思います。1年間の対談を通して、見た目も含めて成長を感じてください」とコメントを寄せた。

