山下智久 (C)ORICON NewS inc.

俳優で歌手の山下智久が5日、自身のツイッターアカウントを開設した。きょうスタートのNHKドラマ『正直不動産』(毎週火曜 後10:00)のポスタービジュアルをヘッダー画像に設定し、自身のインスタグラムのストーリーズでもツイッター開設を報告した。

最初のツイートは午後6時50分に「I’m on Twitter! Excited to share with you!(ツイッターを始めました。あなたと分かち合うことに興奮しています!)」と英語でつぶやき。さらに、NHKの歌番組『うたコン』出演直前には「生放送いってきます♪」と告知した。

また、『正直不動産』で共演する俳優の山崎努もこの日にツイッターを開設し、「山下智久とは、十数年前、テレビドラマで共演して以来の付き合いで、彼がどんな人間に育って行くのかずっと楽しみにしてきました。今回カメラの前で立派な男になったことを確認、うれしかった。そして、あと十数年経ったらどんな奴に、と思った。その確認はもう出来ないけれど」とツイート。

山下はこれをリツイートし「今僕が演技の仕事をできているのは努さんのおかげです。こんな事を言って頂けて感無量です。諦めずに挑戦し続けると必ずご褒美にありつけるのだと改めて確信しました。憧れの先輩です。ありがとうございます!」と感謝した。

山下は最新情報をスタッフが告知するツイッターはあったが、ドラマ関係者によると個人ツイッターは自身で気軽につぶやくもので、ドラマの放送を見ながらツイートする予定もあるという。

