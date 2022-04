Red Velvet(左から)スルギ、イェリ、ウェンディ、ジョイ、アイリーン

韓国の女性5人組グループ・Red Velvet(レッドベルベット)が、韓国ミニアルバム『The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm』を発売し、約7ヶ月ぶりにカムバックを果たした。あす6日には、日本1stフルアルバム『Bloom』も発売される。ORICON NEWSではメンバーに動画インタビューし、新曲「Feel My Rhythm」やReVeluv(ファン)への思いなどを語ってもらった。

――ミニアルバムのタイトル曲「Feel My Rhythm」の聴きどころ、MVの見どころ、ポイントとなる振り付けを教えてください。

【ウェンディ】今回の新曲「Feel My Rhythm」は春にピッタリな曲です。この曲はバッハの「G線上のアリア(Air On The G Strings)」をサンプリングしていて、私たちの多彩な魅力が込められた曲ですので、たくさん聴いていただけたらうれしいです!

【スルギ】そして、ミュージックビデオがとても面白く、よく作られているのですが、私たちが名画をモチーフにして油絵で描かれたような場面が多いですね。また、「バードマン」という面白い人物も登場して、巨人も出て、隠された意味がたくさん秘められています。そういうところを探しながら見ると楽しいと思います。

振り付けも曲に合わせて、ラインが綺麗で優雅に表現しているので、注目して見ていただけたらうれしいです。

――隣にいるメンバーの「今作ではここがおすすめ!」というポイントを教えてください。

【イェリ】アイリーンさんは、今回のアルバムの美しいドレス! ジャケット写真を見ると、とてもゴージャスで美しいドレスを着ているんですけど、そのビジュアルが最高です(親指を立てる)。

【スルギ】お姫様のような…

【イェリ】そうです。

【アイリーン】ウェンディさんがイントロ部分で一人でひらひらと踊るんですけど、それがとてもきれいで、ラインもきれいでした。(ウェンディに向けて)たくさん努力したんですね。

【ウェンディ】私は、スルギさんの歌声が大好きです! 今回の楽曲では、スルギさんの鼻声(びせい)と声のトーンが重くも軽くもなくちょうどよく整えてくれていて、コーラス部分だけ聴いてもスルギさんの声が目立って聴こえます。バランスをよく維持してくれている。

MVのなかでは春を象徴するメンバーと冬を象徴するメンバーがいますが、スルギさんは別の存在ですよね?

【スルギ】そうです。春と冬を行き来するジョーカーです。

【ウェンディ】そこが魅力的でした。ティザーでもとても魅力的でしたが、MVでもとても魅惑的でした。褒めすぎかな?

【スルギ】ありがとう!

【スルギ】今回のアルバムでのジョイさんは、歌声はもちろんとても良かったですが、MVで見るたびに笑顔がとても愛らしくて、どうしたらそんなに愛らしく笑えるのかと聞いたこともあります。そして私と向かい合って踊るんですけど、本当にさわやかで私まで気分が良くなりました。なので、ジョイさんの笑顔が最高です。

【ジョイ】イェリさんはMVで髪にイチゴをいっぱい付けていますが、それ(花冠)がとても綺麗でしたね。また、イェリさんが早いラップをするところがありますが、個人的にはそこをとても上手にこなしていると思う。24歳(日本の数え方では23歳)になったイェリさんのより成長した、魅惑的な雰囲気がよく表れていると思います。

――タイトル曲の一番好きなポイントは?

【スルギ】私は曲を聞くたびに胸がいっぱいになる感じがしました。それが振り付けにも表現されたと思います。こうやって(振り付けを見せながら)胸が弾ける動作や、みんなでウェーブしながら次に続くところとか、曲とぴったりで満ち溢れる感情を最大化しているようで、そういうところが好きです。

――話は変わりますが、コロナ禍が落ち着いてもし自由に旅行ができるようになったら、どこに行きたいですか?

【ウェンディ】旅行ができるとしたら、どこに行っても率直にとても楽しいと思います。韓国でライブをやって、その次は海外に行って、海外のReVeluvにも会って、ライブまでできる日が早く来たらと思っています。ReVeluvがいるところならどこへでも行きたいです!

【スルギ】私は…田舎。

【ウェンディ】どこの田舎? 海外?

【スルギ】まずは韓国から行きたいです。田舎には数々の綺麗な場所があるので、最近思ったのですが、写真を撮りに行きたいです。アイリーンさんとも写真を撮りに済州島に行きましたが、他のメンバーとも撮りに行きたいですね。

【ジョイ】私は、以前メンバーと行ったスイスがとても良かったので、また行きたい!

【イェリ】私はアメリカに行きたいです。友達もたくさん住んでいるし長い間行けていないので行きたいです。

【アイリーン】私はイタリア南部に行きたいです。海も綺麗で、全部が綺麗なので。

――日本に行ったら一番食べたいものは?

【イェリ】全部食べたいです。(一同笑い) メンバー全員、日本の食べ物が大好きなので、コンビニに行くだけでも幸せ。10キロは太れるくらい、たくさん食べられます(笑)。

【ジョイ】私はラーメンが食べたいです。

――ファンの皆さんへ一言お願いします。

【アイリーン】Red Velvetが約7ヶ月ぶりに皆さんの元へ戻ってきました。今回のアルバムも一生懸命に準備したので、たくさん応援いただき、たくさん聴いてもらえたらうれしいです!

関連キーワード 音楽