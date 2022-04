『第64回グラミー賞』最多5部門で受賞したジョン・バティステ(C)Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第64回グラミー賞』授賞式が現地時間3日(日本時間4日)、米米ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで行われた。主要4部門は、シルク・ソニック(ブルーノ・マーズ&アンダーソン・パーク)が「年間最優秀レコード」「年間優秀楽曲」の2部門、ジョン・バティステが「年間最優秀アルバム」、オリヴィア・ロドリゴが「最優秀新人賞」を受賞した。最多11部門ノミネートとなったジョン・バティステは、最多5冠に輝いた。

最多5冠獲得のジョン・バティステは、年間最優秀アルバムの受賞スピーチで「私には信じていることがあります。最高のアーティスト、最高のアクターというものは存在しません。一番必要なときに到達できるものです。アルバムに必要な曲はそのたびに作られる曲です。神に感謝します。子どものころから音楽が大好きでした。このカテゴリーにノミネートされたアーティストはさまざまな経験をしてきたと思います。皆さん全員を称えたいと思います。皆さん愛しています」と伝えた。

ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークからなるスーパープロジェクト、シルク・ソニックは、YouTubeでミュージックビデオの再生数5億回を突破しているヒット曲「Leave The Door Open」で主要部門の年間最優秀レコードと年間最優秀楽曲をはじめ、ノミネートされていた4部門ですべて受賞。ブルーノ・マーズは「このアルバムに関わってくれた皆さんありがとうございます」と感謝した。

主要4部門をはじめ7部門にノミネートされていたオリヴィア・ロドリゴは最優秀新人賞を受賞。「レコーディングアカデミーの皆さん、両親、親友、そしてチームのみなさんありがとうございます。最大の夢がかないました」と感激。このほか、デビュー曲「ドライバーズ・ライセンス」が最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞、アルバム『サワー』が最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を獲得し、計3冠に輝いた。

4人がノミネートされていた日本人では、メゾソプラノ歌手・藤村実穂子がコーラスマスターとして参加した『マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」』が「最優秀クラシック合唱」を、チェロ奏者の松本エルが参加したアルバム『Mythologies』が「最優秀クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」それぞれ受賞。

また、ヒット曲「Butter」が「最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)」にノミネートされていたBTSは受賞を逃したものの、同曲を会場でパフォーマンスし、視聴者を魅了した。

■主要4部門 受賞作/受賞者&ノミネーション(★=受賞作/受賞者)

▼「年間最優秀レコード」候補

I Still Have Faith In You/アバ

Freedom/ジョン・バティステ

I Get A Kick Out Of You/トニー・ベネット & レディー・ガガ

Peaches/ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー & ギヴィオン

Right On Time/ブランディ・カーライル

Kiss Me More/ドージャ・キャット Featuring シザ

Happier Than Ever/ビリー・アイリッシュ

Montero(Call Me By Your Name)/リル・ナズ・X

drivers license/オリヴィア・ロドリゴ

Leave The Door Open/シルク・ソニック(★)

▼「年間最優秀アルバム」候補

We Are/ジョン・バティステ(★)

Love For Sale/トニー・ベネット & レディー・ガガ

Justice (Triple Chucks Deluxe)/ジャスティン・ビーバー

Planet Her (Deluxe)/ドージャ・キャット

Happier Than Ever/ビリー・アイリッシュ

Back Of My Mind/H.E.R.

Montero/リル・ナズ・X

Sour/オリヴィア・ロドリゴ

Evermore/テイラー・スウィフト

Donda/カニエ・ウェスト

▼「年間最優秀楽曲」候補

Bad Habits/エド・シーラン

A Beautiful Noise/アリシア・キーズ & ブランディ・カーライル

drivers license/オリヴィア・ロドリゴ

Fight For You/H.E.R.

Happier Than Ever/ビリー・アイリッシュ

Kiss Me More/ドージャ・キャット Featuring シザ

Leave The Door Open/シルク・ソニック(★)

Montero (Call Me By Your Name)/リル・ナズ・X

Peaches/ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー & ギヴィオン

Right On Time/ブランディ・カーライル

▼「最優秀新人賞」候補

アルージ・アフタブ

ジミー・アレン

ベイビー・キーム

フィニアス

グラス・アニマルズ

ジャパニーズ・ブレックファスト

ザ・キッド・ラロイ

アーロ・パークス

オリヴィア・ロドリゴ(★)

スウィーティー

