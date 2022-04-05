『第64回グラミー賞』最多5部門で受賞したジョン・バティステ（C）Getty Images

米音楽界最高峰の祭典『第64回グラミー賞』授賞式が現地時間3日（日本時間4日）、米米ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで行われた。主要4部門は、シルク・ソニック（ブルーノ・マーズ＆アンダーソン・パーク）が「年間最優秀レコード」「年間優秀楽曲」の2部門、ジョン・バティステが「年間最優秀アルバム」、オリヴィア・ロドリゴが「最優秀新人賞」を受賞した。最多11部門ノミネートとなったジョン・バティステは、最多5冠に輝いた。

最多5冠獲得のジョン・バティステは、年間最優秀アルバムの受賞スピーチで「私には信じていることがあります。最高のアーティスト、最高のアクターというものは存在しません。一番必要なときに到達できるものです。アルバムに必要な曲はそのたびに作られる曲です。神に感謝します。子どものころから音楽が大好きでした。このカテゴリーにノミネートされたアーティストはさまざまな経験をしてきたと思います。皆さん全員を称えたいと思います。皆さん愛しています」と伝えた。

ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークからなるスーパープロジェクト、シルク・ソニックは、YouTubeでミュージックビデオの再生数5億回を突破しているヒット曲「Leave The Door Open」で主要部門の年間最優秀レコードと年間最優秀楽曲をはじめ、ノミネートされていた4部門ですべて受賞。ブルーノ・マーズは「このアルバムに関わってくれた皆さんありがとうございます」と感謝した。

主要4部門をはじめ7部門にノミネートされていたオリヴィア・ロドリゴは最優秀新人賞を受賞。「レコーディングアカデミーの皆さん、両親、親友、そしてチームのみなさんありがとうございます。最大の夢がかないました」と感激。このほか、デビュー曲「ドライバーズ・ライセンス」が最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞、アルバム『サワー』が最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を獲得し、計3冠に輝いた。

4人がノミネートされていた日本人では、メゾソプラノ歌手・藤村実穂子がコーラスマスターとして参加した『マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」』が「最優秀クラシック合唱」を、チェロ奏者の松本エルが参加したアルバム『Mythologies』が「最優秀クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」それぞれ受賞。

また、ヒット曲「Butter」が「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされていたBTSは受賞を逃したものの、同曲を会場でパフォーマンスし、視聴者を魅了した。

■主要4部門 受賞作／受賞者＆ノミネーション（★＝受賞作／受賞者）

▼「年間最優秀レコード」候補

I Still Have Faith In You／アバ

Freedom／ジョン・バティステ

I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット & レディー・ガガ

Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン

Right On Time／ブランディ・カーライル

Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ

Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X

drivers license／オリヴィア・ロドリゴ

Leave The Door Open／シルク・ソニック（★）

▼「年間最優秀アルバム」候補

We Are／ジョン・バティステ（★）

Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ

Justice (Triple Chucks Deluxe)／ジャスティン・ビーバー

Planet Her (Deluxe)／ドージャ・キャット

Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

Back Of My Mind／H.E.R.

Montero／リル・ナズ・X

Sour／オリヴィア・ロドリゴ

Evermore／テイラー・スウィフト

Donda／カニエ・ウェスト

▼「年間最優秀楽曲」候補

Bad Habits／エド・シーラン

A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル

drivers license／オリヴィア・ロドリゴ

Fight For You／H.E.R.

Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ

Leave The Door Open／シルク・ソニック（★）

Montero (Call Me By Your Name)／リル・ナズ・X

Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン

Right On Time／ブランディ・カーライル

▼「最優秀新人賞」候補

アルージ・アフタブ

ジミー・アレン

ベイビー・キーム

フィニアス

グラス・アニマルズ

ジャパニーズ・ブレックファスト

ザ・キッド・ラロイ

アーロ・パークス

オリヴィア・ロドリゴ（★）

スウィーティー

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