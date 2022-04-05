『グラミー賞』ジョン・バティステが最多5冠 シルク・ソニックは4冠 新人賞はオリヴィア・ロドリゴ
2022年4月5日 16時43分 (4月5日 18時05分更新)
米音楽界最高峰の祭典『第64回グラミー賞』授賞式が現地時間3日（日本時間4日）、米米ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで行われた。主要4部門は、シルク・ソニック（ブルーノ・マーズ＆アンダーソン・パーク）が「年間最優秀レコード」「年間優秀楽曲」の2部門、ジョン・バティステが「年間最優秀アルバム」、オリヴィア・ロドリゴが「最優秀新人賞」を受賞した。最多11部門ノミネートとなったジョン・バティステは、最多5冠に輝いた。
最多5冠獲得のジョン・バティステは、年間最優秀アルバムの受賞スピーチで「私には信じていることがあります。最高のアーティスト、最高のアクターというものは存在しません。一番必要なときに到達できるものです。アルバムに必要な曲はそのたびに作られる曲です。神に感謝します。子どものころから音楽が大好きでした。このカテゴリーにノミネートされたアーティストはさまざまな経験をしてきたと思います。皆さん全員を称えたいと思います。皆さん愛しています」と伝えた。
ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークからなるスーパープロジェクト、シルク・ソニックは、YouTubeでミュージックビデオの再生数5億回を突破しているヒット曲「Leave The Door Open」で主要部門の年間最優秀レコードと年間最優秀楽曲をはじめ、ノミネートされていた4部門ですべて受賞。ブルーノ・マーズは「このアルバムに関わってくれた皆さんありがとうございます」と感謝した。
主要4部門をはじめ7部門にノミネートされていたオリヴィア・ロドリゴは最優秀新人賞を受賞。「レコーディングアカデミーの皆さん、両親、親友、そしてチームのみなさんありがとうございます。最大の夢がかないました」と感激。このほか、デビュー曲「ドライバーズ・ライセンス」が最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞、アルバム『サワー』が最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を獲得し、計3冠に輝いた。
4人がノミネートされていた日本人では、メゾソプラノ歌手・藤村実穂子がコーラスマスターとして参加した『マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」』が「最優秀クラシック合唱」を、チェロ奏者の松本エルが参加したアルバム『Mythologies』が「最優秀クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」それぞれ受賞。
また、ヒット曲「Butter」が「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされていたBTSは受賞を逃したものの、同曲を会場でパフォーマンスし、視聴者を魅了した。
■主要4部門 受賞作／受賞者＆ノミネーション（★＝受賞作／受賞者）
▼「年間最優秀レコード」候補
I Still Have Faith In You／アバ
Freedom／ジョン・バティステ
I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット & レディー・ガガ
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Leave The Door Open／シルク・ソニック（★）
▼「年間最優秀レコード」候補
I Still Have Faith In You／アバ
Freedom／ジョン・バティステ
I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット & レディー・ガガ
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Leave The Door Open／シルク・ソニック（★）
▼「年間最優秀アルバム」候補
We Are／ジョン・バティステ（★）
Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ
Justice (Triple Chucks Deluxe)／ジャスティン・ビーバー
Planet Her (Deluxe)／ドージャ・キャット
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Back Of My Mind／H.E.R.
Montero／リル・ナズ・X
Sour／オリヴィア・ロドリゴ
Evermore／テイラー・スウィフト
Donda／カニエ・ウェスト
We Are／ジョン・バティステ（★）
Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ
Justice (Triple Chucks Deluxe)／ジャスティン・ビーバー
Planet Her (Deluxe)／ドージャ・キャット
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Back Of My Mind／H.E.R.
Montero／リル・ナズ・X
Sour／オリヴィア・ロドリゴ
Evermore／テイラー・スウィフト
Donda／カニエ・ウェスト
▼「年間最優秀楽曲」候補
Bad Habits／エド・シーラン
A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Fight For You／H.E.R.
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ
Leave The Door Open／シルク・ソニック（★）
Montero (Call Me By Your Name)／リル・ナズ・X
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Bad Habits／エド・シーラン
A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Fight For You／H.E.R.
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ
Leave The Door Open／シルク・ソニック（★）
Montero (Call Me By Your Name)／リル・ナズ・X
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
▼「最優秀新人賞」候補
アルージ・アフタブ
ジミー・アレン
ベイビー・キーム
フィニアス
グラス・アニマルズ
ジャパニーズ・ブレックファスト
ザ・キッド・ラロイ
アーロ・パークス
オリヴィア・ロドリゴ（★）
スウィーティー
アルージ・アフタブ
ジミー・アレン
ベイビー・キーム
フィニアス
グラス・アニマルズ
ジャパニーズ・ブレックファスト
ザ・キッド・ラロイ
アーロ・パークス
オリヴィア・ロドリゴ（★）
スウィーティー
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