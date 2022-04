アイドルグループ・AKB48が3日、横浜・ぴあアリーナMMで『AKB48 LIVE SHOW 〜AKBINGO! THE FINAL サヨナラ毛利さん〜』を開催し、宮崎美穂の卒業セレモニーなどが行われた。

7日から日本テレビでスタートする冠番組『AKB48 サヨナラ毛利さん』(毎週木曜 深0:59)の放送開始を記念したライブは、1曲目からいきなり、新曲「元カレです」(5月18日発売)でスタート。初センターとなる本田仁美をはじめとする選抜メンバー20人が、BTS「Butter」の振付制作にも携わった世界的ダンスアーティスト“GANMI”が手がけた、目まぐるしくも緻密な構成の“GANMIダンス”で圧倒した。

ゲストとして、AKB48から3月に卒業したばかりの入山杏奈(26)と、2月に卒業した加藤玲奈(24)の2人も登場。コロナ禍で2月に開催予定だったコンサートが中止となり、在籍中に卒業セレモニーを行うことができなかった2人のセレモニーがついに実現した。

10期生で同期の入山・加藤は「I’m sure」を妖艶にパフォーマンス。向井地美音ら現役メンバーとは「キスキャンペーン」など3曲を披露した。

入山は「こんなすてきなステージに立たせていただいて、メンバーのみんなと一緒に最後に歌うことができて、本当に良い思い出になりました」と笑顔であいさつ。加藤も「もう卒業しちゃったんですけど、こうして思い出が増えて、とてもうれしいです」と喜び、改めて感謝の気持ちを伝えていた。

この日、結成8周年を迎えたチーム8の記念ライブも開催。チーム8のオリジナル曲「47の素敵な街へ」「蜂の巣ダンス」「西高東低」など5曲を披露して盛り上げた。メンバーを代表して岡部麟は「ファンの方々の愛に守られて、8周年を迎えることができました。ありがとうございます」あいさつした。

終盤には、最後の5期生となった宮崎美穂(28)の卒業セレモニーも行われた。2007年にAKB48に加入した宮崎の歴史を凝縮した映像が流れると、同期の5期生でOGの石田晴香、内田眞由美、北原里英、指原莉乃、近野莉菜がサプライズで登場。宮崎とOG5人で「あなたがいてくれたから」「君が教えてくれた」を歌唱した。

セレモニーに花を添えた指原たちが「みゃお、おめでとう!」と声をかけてステージをあとにすると、宮崎は「こんなにかわいい卒業ドレスを皆さんに見せることができてうれしいです。今日まで1日たりとも、『AKB48に入らなければよかった』と後悔した日はなかったです。この14年間、AKB48に捧げてきました。この14年間が私にとって本当にかけがえのない時間でした」と思いを伝えた。『10年桜』で本編を締めくくると、温かい拍手に包まれながら「みんな!また会いましょう!」の言葉を残し、晴れやかな笑顔をみせた。AKB48劇場での卒業公演は4月14日に行われる。

アンコールでは、新チームのキャプテンを務める向井地(チームA)、田口愛佳(チームK)、浅井七海(チームB)、倉野尾成美(チーム4)が、それぞれの初日公演の日程と公演名を発表した。さらに向井地から、59thシングル「元カレです」のカップリングに各チーム楽曲と岡田奈々のソロ曲が、収められることが発表され、大きな拍手が沸き起こった。

■『AKB48 LIVE SHOW 〜AKBINGO! THE FINAL サヨナラ毛利さん〜』セットリスト

Overture

01. 元カレです

02. LOVE TRIP

03. 大騒ぎ天国

04. I’m sure

05. キスキャンペーン

06. 夕陽を見ているか?

07. LALALAメッセージ

08. 47の素敵な街へ

09. 蜂の巣ダンス

10. 西高東低

11. 夢へのルート

12. あなたがいてくれたから

13. 君が教えてくれた

14. 10年桜

【アンコール】

EN1. RUN RUN RUN

EN2. GIVE ME FIVE!

EN3. 君のことが好きだから

EN4. BINGO!

■AKB48新チーム初日公演日程

向井地チームA:5月11日(水)『重力シンパシー』公演

田口チームK:4月25日(月)『逆上がり』公演

浅井チームB 4月29日(金)『アイドルの夜明け』公演

倉野尾チーム4:4月19日(火)『サムネイル」公演

※出演メンバーは未定。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出演人数を制限して開催予定

