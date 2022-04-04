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２１年１０月のＷ杯予選、ジブラルタル戦で試合を見つめるオランダのルイス・ファンハール監督（左端）＝ロッテルダム（ロイター＝共同）
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５日の予告先発
◇セ・リーグ
ヤクルト・サイスニード―中日・勝野（神宮）
阪神・西勇―ＤｅＮＡ・ロメロ（甲子園）
広...
4月4日
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