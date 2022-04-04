HuluライブTVに新チャンネル「KBS WORLD＋」追加 『K-POP World Festival 2021』4・10ライブ配信
2022年4月4日 12時00分 (4月4日 13時06分更新)
配信サービス「Hulu」のライブTVに、4月より新チャンネル「KBS WORLD＋」が加わり、8日午前11時55分より配信スタートする。追加料金不要で韓国地上波KBSの番組が充実し、10日午後5時30分からは、MONSTA X、Stray Kids、ATEEZ、aespaらが共演する『K-POP World Festival 2021』がライブ配信される。
韓国KBSの番組を日本の視聴者向けに編成した「KBS World」が、HuluのライブTVの新チャンネルとして追加される形。現地の最新ニュースや、音楽、バラエティー、ドラマ、映画、ドキュメンタリーまで幅広く網羅する。
4月10日には『K-POP World Festival 2021』がライブ配信され、人気グループのパフォーマンスに加え、世界各国のK-POPカバーダンスチームが熱いバトルを繰り広げる。パフォーマンスは韓国のあらゆる名所が舞台となり、バックの風景にも注目。
このほかレギュラープログラムとして、韓国を代表する音楽番組『ミュージックバンク』や旅行バラエティー『1泊2日』をはじめ、ステージ＆トーク番組『ユ・ヒヨルのスケッチブック』や、『料理バラエティ～ペク・ジョンウォンクラス』などが楽しめる。
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