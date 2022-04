マーベルコミック原作の映画『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』のBlu-ray&DVDが今月8日に発売される。これに先駆け、映像特典に含まれる「NGシーン」の一部がWEBで公開された。

地球外生命体シンビオートがジャーナリストのエディに寄生し誕生したヴェノム。マーベルコミックではスパイダーマンの宿敵として描かれ、最も残虐な悪<ダークヒーロー>として位置づけられている。

映画シリーズ『ヴェノム』は2018年に1作目が公開され、残虐でありながらエディとの愛きょうのあるやり取りが“憎めない”と幅広い層に人気を博した。その続編となる本作では、マーベルコミックでスパイダーマンとヴェノムが共闘して戦いを挑むレベルの強さを誇る凶悪ヴィラン、カーネイジが登場する。

公開されたNG集では、エディを演じるトム・ハーディが、ヴェノムとの会話シーンの撮影に挑もうとするが、目の前に置かれたヴェノムの人形に「これを相手に演技しろと?」と不満たっぷり。また、気味の悪い笑顔が印象的な、凶悪ヴィラン=カーネイジに寄生された連続殺人鬼のクレタス。演じるウディ・ハレルソンは、そのおぞましい空気感を醸し出しつつも笑ってしまってストップしてしまうシーンも。今回公開された映像はNGシーンのほんの一部。続きは映像特典で楽しめる。

