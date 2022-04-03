本文へ移動

三笘、アシストで貢献　サッカー、ベルギー１部

2022年4月3日 22時49分 (4月3日 23時06分更新)
　スタンダール戦の前半、競り合うサンジロワーズの三笘（右）＝リエージュ（共同）

　スタンダール戦の前半、競り合うサンジロワーズの三笘（右）＝リエージュ（共同）

　【リエージュ（ベルギー）共同】サッカーのベルギー１部リーグで３日、サンジロワーズの三笘薫はアウェーのスタンダール戦に先発し、チームの３点目をアシストするなど３―１の勝利に貢献した。後半４４分に交代で退いた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧