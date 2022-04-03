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前田フル、旗手途中交代　スコットランドプレミア

2022年4月3日 22時24分 (4月3日 22時46分更新)
　レンジャーズ戦の前半、ゴール前に攻め込むセルティックの前田（右から２人目）＝グラスゴー（共同）

　レンジャーズ戦の前半、ゴール前に攻め込むセルティックの前田（右から２人目）＝グラスゴー（共同）

  • 　レンジャーズ戦の前半、ゴール前に攻め込むセルティックの前田（右から２人目）＝グラスゴー（共同）
  • 　レンジャーズ戦の後半、攻め込むセルティックの旗手（左）＝グラスゴー（共同）
　サッカーのスコットランド・プレミアリーグで３日、セルティックの前田大然は敵地のレンジャーズ戦にフル出場した。リーグ戦３試合連続ゴールは逃した。旗手怜央は後半１７分までプレー。首位のチームは２位との直接対決を２―１で制した。（共同）

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