本田圭佑

元サッカー日本代表でカンボジア代表GM・監督のMF本田圭佑(35)が3日、自身のツイッターに新規投稿。日本が再び世界で存在感を示すために必要なことを提言した。

英語で「if most Japanese can speak English, I think that Japan will come back to the most important country again(もし多くの日本人が英語を話すことができれば、日本は再び最も重要な国に戻れると思う)」とツイート。しかし「but people and I can't. That's a huge problem in Japan(しかし、国民も自分も話せない。それが大きな日本の問題だ)」と、英語能力の向上が課題だと説いた。