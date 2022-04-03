ロッテが３連勝。佐々木朗は１６０キロ台を連発した上に制球も安定し、８回３安打１失点、毎回の１３奪三振で今季初勝利を挙げた。打線は二回に平沢の適時打で先制し、六回に平沢、松川の連続適時打で２点を追加した。西武は４連敗。