◇2日(日本時間3日) MLBオープン戦 カブス5―4エンゼルス(米アリゾナ州メサ)

カブスの鈴木誠也外野手(27)は「5番・右翼」でスタメン出場。4回に主戦左腕サンドバルの内角低めスライダーを捉え、左中間芝生席の中段へ2号2ランを放った。これで今春放った2安打はともに本塁打だった。

試合を中継した地元放送局マーキーSNのジョン・シアンビー・アナウンサーは「空中高く、左中間…一直線にスタンドへ…Say ya! セイヤ・スズキ、完璧にたたきました。今春2号。大きな当たりでした」と実況した。

“Say ya”は「イエスと言おう」の意で、ここでは米国で本塁打の際にも使われる“See ya(バイバイ)”と掛けてある。こちらは、ヤンキースのマイケル・ケイ専属アナウンサーの決めゼリフとしても知られる。

この日の球団公式サイトは「鈴木誠也に一発が出た際、シアンビー・アナウンサーはどういうふうに実況するのか、カブスの番記者たちで当て合っていた。実際、シアンビーは放送ブースに入る前、いくつもの実況パターンを口にして試していた」と、試合前に報じていた。そのため、同サイトのバスティアン記者は「何というタイミングで鈴木の2号が飛び出したのだろう」と驚きをツイートした。

実際に同アナが試していたのは次の3パターンだったという。

(1)「Seiya says See ya!」(誠也はバイバイと言う)

(2)「Seiya later!」(『また後で』を意味する『See ya later』と掛けて)

(3)「You Saiya hello, Suzuki says goodbye!」(君は誠也ハローと言い、鈴木はグッバイと言う。ビートルズの名曲『ハロー・グッドバイ』の歌詞『you say goodbye, I say hello』に掛けて。“goodbye”にも本塁打の意があるため)

ちなみに、敵軍エンゼルスの地元放送局BSウエストのラッシュ・アナウンサーは、鈴木が2号を放った際の実況で「Seiya says See ya」を、ちゃっかりと拝借した。(写真はAP)