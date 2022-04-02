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住宅火災、２人意識なし　北海道函館市

2022年4月2日 21時40分 (4月2日 22時08分更新)
　北海道函館市で発生した住宅火災の現場付近＝２日夜

　北海道函館市で発生した住宅火災の現場付近＝２日夜

　２日午後６時２５分ごろ、北海道函館市新川町の住宅から炎が見えると１１９番があった。地元消防によると、焼け跡から２人が救助されたが、いずれも意識はないという。
　函館西署が２人の身元や出火原因を調べている。現場はＪＲ函館駅から北東約９００メートルの住宅街。

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