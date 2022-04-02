【日本ハムスタメン】好調の松本剛が初めて1番に 近藤健介は3番
2022年4月2日 14時02分
◇2日 オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）
オリックス―日本ハム戦の先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は3月31日に休養のためスタメンを外した近藤健介外野手（28）を3番で起用した。好調の松本剛外野手（28）を初めて1番に置いた。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【日本ハム】
1番・左・松本剛
2番・二・アルカンタラ
3番・中・近藤
4番・指・王柏融
5番・遊・石井
6番・一・ヌニエス
7番・三・浅間
8番・捕・清水
9番・右・今川
先発投手・伊藤
1番・左・松本剛
2番・二・アルカンタラ
3番・中・近藤
4番・指・王柏融
5番・遊・石井
6番・一・ヌニエス
7番・三・浅間
8番・捕・清水
9番・右・今川
先発投手・伊藤
【オリックス】
1番・左・福田
2番・三・宗
3番・遊・紅林
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・一・バレラ
7番・中・後藤
8番・二・太田
9番・捕・若月
先発投手・山本
1番・左・福田
2番・三・宗
3番・遊・紅林
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・一・バレラ
7番・中・後藤
8番・二・太田
9番・捕・若月
先発投手・山本
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