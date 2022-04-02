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【日本ハムスタメン】好調の松本剛が初めて1番に 近藤健介は3番

2022年4月2日 14時02分

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日本ハム・新庄監督

日本ハム・新庄監督

◇2日　オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）
　オリックス―日本ハム戦の先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は3月31日に休養のためスタメンを外した近藤健介外野手（28）を3番で起用した。好調の松本剛外野手（28）を初めて1番に置いた。
　　◇　　◇　　◇
◆スターティングメンバー
【日本ハム】
1番・左・松本剛
2番・二・アルカンタラ
3番・中・近藤
4番・指・王柏融
5番・遊・石井
6番・一・ヌニエス
7番・三・浅間
8番・捕・清水
9番・右・今川
先発投手・伊藤
【オリックス】
1番・左・福田
2番・三・宗
3番・遊・紅林
4番・指・吉田正
5番・右・杉本
6番・一・バレラ
7番・中・後藤
8番・二・太田
9番・捕・若月
先発投手・山本

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