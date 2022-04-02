11カ月ぶりベンチ入りした丸山

◇２日 Ｊ１第６節 Ｇ大阪―名古屋（パナソニックスタジアム吹田）

スターティングメンバーが発表され、ＤＦ丸山祐市（３２）が昨年５月以来約１１カ月ぶりにベンチ入りを果たした。

丸山は、昨年５月１５日の第１４節・清水戦（アイスタ）で右膝前十字靱帯（じんたい）部分損傷と内側側副靱帯（じんたい）損傷の重傷を負い、全治６～８カ月と診断され、手術を受けた。３月２７日の地域の学生選手との橋渡しをする公式戦「エリートリーグ」の清水戦（三保Ｇ）で対外試合に復帰していた。昨季まで主将を務めた頼りになる男がピッチに帰ってくる。

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◆スターティングメンバー

【ガンバ大阪】

ＧＫ・一森 純

ＤＦ・昌子 源

ＤＦ・三浦 弦太

ＤＦ・高尾 瑠

ＤＦ・黒川 圭介

ＭＦ・小野瀬 康介

ＭＦ・倉田 秋

ＭＦ・斉藤 未月

ＭＦ・ダワン

ＦＷ・パトリック

ＦＷ・山見 大登

【名古屋グランパス】

ＧＫ・ランゲラック

ＤＦ・宮原 和也

ＤＦ・藤井 陽也

ＤＦ・チアゴ

ＤＦ・森下 龍矢

ＭＦ・レオシルバ

ＭＦ・稲垣 祥

ＭＦ・仙頭 啓矢

ＦＷ・マテウス カストロ

ＦＷ・酒井 宣福

ＦＷ・相馬 勇紀