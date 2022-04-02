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【J1名古屋】昨季の主将・丸山祐市が11カ月ぶりにベンチ入り 頼りになる男が帰ってきた

2022年4月2日 12時37分

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11カ月ぶりベンチ入りした丸山

11カ月ぶりベンチ入りした丸山

◇２日　Ｊ１第６節　Ｇ大阪―名古屋（パナソニックスタジアム吹田）
　スターティングメンバーが発表され、ＤＦ丸山祐市（３２）が昨年５月以来約１１カ月ぶりにベンチ入りを果たした。
　丸山は、昨年５月１５日の第１４節・清水戦（アイスタ）で右膝前十字靱帯（じんたい）部分損傷と内側側副靱帯（じんたい）損傷の重傷を負い、全治６～８カ月と診断され、手術を受けた。３月２７日の地域の学生選手との橋渡しをする公式戦「エリートリーグ」の清水戦（三保Ｇ）で対外試合に復帰していた。昨季まで主将を務めた頼りになる男がピッチに帰ってくる。
　　◇　　◇　　◇
◆スターティングメンバー
【ガンバ大阪】
ＧＫ・一森　純
ＤＦ・昌子　源
ＤＦ・三浦　弦太
ＤＦ・高尾　瑠
ＤＦ・黒川　圭介
ＭＦ・小野瀬　康介
ＭＦ・倉田　秋
ＭＦ・斉藤　未月
ＭＦ・ダワン
ＦＷ・パトリック
ＦＷ・山見　大登
【名古屋グランパス】
ＧＫ・ランゲラック
ＤＦ・宮原　和也
ＤＦ・藤井　陽也
ＤＦ・チアゴ
ＤＦ・森下　龍矢
ＭＦ・レオシルバ
ＭＦ・稲垣　祥
ＭＦ・仙頭　啓矢
ＦＷ・マテウス　カストロ
ＦＷ・酒井　宣福
ＦＷ・相馬　勇紀

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