【J1名古屋】昨季の主将・丸山祐市が11カ月ぶりにベンチ入り 頼りになる男が帰ってきた
2022年4月2日 12時37分
◇２日 Ｊ１第６節 Ｇ大阪―名古屋（パナソニックスタジアム吹田）
スターティングメンバーが発表され、ＤＦ丸山祐市（３２）が昨年５月以来約１１カ月ぶりにベンチ入りを果たした。
丸山は、昨年５月１５日の第１４節・清水戦（アイスタ）で右膝前十字靱帯（じんたい）部分損傷と内側側副靱帯（じんたい）損傷の重傷を負い、全治６～８カ月と診断され、手術を受けた。３月２７日の地域の学生選手との橋渡しをする公式戦「エリートリーグ」の清水戦（三保Ｇ）で対外試合に復帰していた。昨季まで主将を務めた頼りになる男がピッチに帰ってくる。
◇ ◇ ◇
◆スターティングメンバー
【ガンバ大阪】
ＧＫ・一森 純
ＤＦ・昌子 源
ＤＦ・三浦 弦太
ＤＦ・高尾 瑠
ＤＦ・黒川 圭介
ＭＦ・小野瀬 康介
ＭＦ・倉田 秋
ＭＦ・斉藤 未月
ＭＦ・ダワン
ＦＷ・パトリック
ＦＷ・山見 大登
ＧＫ・一森 純
ＤＦ・昌子 源
ＤＦ・三浦 弦太
ＤＦ・高尾 瑠
ＤＦ・黒川 圭介
ＭＦ・小野瀬 康介
ＭＦ・倉田 秋
ＭＦ・斉藤 未月
ＭＦ・ダワン
ＦＷ・パトリック
ＦＷ・山見 大登
【名古屋グランパス】
ＧＫ・ランゲラック
ＤＦ・宮原 和也
ＤＦ・藤井 陽也
ＤＦ・チアゴ
ＤＦ・森下 龍矢
ＭＦ・レオシルバ
ＭＦ・稲垣 祥
ＭＦ・仙頭 啓矢
ＦＷ・マテウス カストロ
ＦＷ・酒井 宣福
ＦＷ・相馬 勇紀
ＧＫ・ランゲラック
ＤＦ・宮原 和也
ＤＦ・藤井 陽也
ＤＦ・チアゴ
ＤＦ・森下 龍矢
ＭＦ・レオシルバ
ＭＦ・稲垣 祥
ＭＦ・仙頭 啓矢
ＦＷ・マテウス カストロ
ＦＷ・酒井 宣福
ＦＷ・相馬 勇紀
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