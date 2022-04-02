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原口、後半途中に交代　サッカーのドイツ１部

2022年4月2日 08時30分 (4月2日 08時45分更新)
　ケルン戦の前半、競り合うウニオン・ベルリンの原口＝ベルリン（共同）

　ケルン戦の前半、競り合うウニオン・ベルリンの原口＝ベルリン（共同）

　【ベルリン共同】サッカーのドイツ１部リーグで１日、ウニオン・ベルリンの原口元気はホームのケルン戦に先発し、後半３０分に交代した。チームは１―０で勝った。遠藤渓太はベンチ外。

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