INIのオンラインライブにBE:FIRST出演 イベント初共演が実現へ

グローバルボーイズグループ・INIが、TOKYO FMのレギュラーラジオ番組『From INI』(毎週金曜 深1:00)初のイベントである、オンラインライブ『JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI』を4月17日に開催。同ライブに、7人組ボーイズグループBE:FIRSTの出演が決定した。2組のイベント共演は初となる。

番組パーソナリティーを務めるINIが『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』でラップトレーナーをしていたKEN THE 390をゲストに迎えて開催する本イベント。配信開始は午後5時から、終了は同7時を予定している。配信視聴券は2800円(税込、見逃し配信付)。

2日の午前10時より、配信視聴券一般発売をスタートする。

