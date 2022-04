ワーナー・ブラザース テレビジョンが配給する、父親となったスーパーマンが妻ロイスと共に思春期の双子の息子たちと向き合いながら地球と家族の平和を守るDCのTVシリーズ『スーパーマン&ロイス』シーズン1が、3日からNHK総合で放送される(毎週日曜 後11:00)。

赤ん坊のとき、遠いクリプトン星から地球にやってきたDCコミックスの人気ヒーロー“スーパーマン”の活躍を描く本作。これまでスーパーパワーを駆使し、長年地球の平和を守ってきたスーパーマン。彼は普段、真の姿を隠し一般市民クラーク・ケントとして過ごしていた。そして、ジャーナリスト、ロイス・レインと結婚したクラークは、スポーツ万能で明るく人気者のジョナサンと、内向的で精神的に不安定なジョーダンの双子の息子の父親に。

ある時、それまで地球を救うために不在にすることが多かったクラークは、息子たちと向き合うために、自分が育ったスモールビルに戻ることを決意する。やがて息子のひとりがスーパーパワーを受け継いでいるかもしれないことがわかり、息子たちに自分がスーパーマンだと明かすところから、新たなストーリーが始まる。

仕事と家庭の両立に悩み、地球を救う使命と、思春期の息子たちを育てる父親として奮闘するスーパーマンの姿や、クラークたちを取り巻くさまざまな家族の心情が描かれる一方で、10代の多感な少年少女たちの青春ストーリーや、スーパーマンがスーパーパワーで敵と戦うアクションシーンも展開していく。

本作のシーズン1第1話は、2021年2月に米国で初放送され、The CW(CWテレビジョンネットワーク)で過去2年間、火曜日のゴールデンタイムに放送されたTVシリーズの中で、最多視聴者数(175万人)を獲得。今年3月24日時点で、シーズン3の製作が決定している。

スーパーマン/クラーク・ケント役とその妻ロイス・レイン役は、同じDC TVシリーズの『THE FLASH/フラッシュ』や『SUPERGIRL/スーパーガール』でも同役を演じたタイラー・ホークリンとエリザベス・トゥロックが演じる。

製作総指揮は、『ARROW / アロー』『THE FLASH / フラッシュ』『SUPERGIRL/スーパーガール』『レジェンド・オブ・トゥモロー』などの人気TVシリーズを多数手がけるグレッグ・バーランティや ジェフ・ジョンズらが務める。

