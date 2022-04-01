純烈 （C）ORICON NewS inc.

歌謡コーラスグループ・純烈の小田井涼平（51）が年内いっぱいでグループを卒業すると4月1日、発表された。

純烈の楽曲に関する主な記録は下記の通り。

【1】オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング記録

・「幸福あそび／愛をありがとう」（2016年5月25日発売）

週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位（2016/6/6付、8/8付）

※自身初のオリコン週間演歌・歌謡シングルランキング1位獲得

累積売上2.2万枚（2022/4/4付現在）

・「君を奪い去りたい」（2022年2月9日発売／最新シングル）

週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位（2022/2/21付、3/7付、3/28付、4/4付）

累積売上2.6万枚（2022/4/4付現在）

【2】純烈 シングル作品累積売上TOP5

1位…「プロポーズ」（2018年2月14日発売／第69回NHK 紅白歌合戦歌唱曲）

累積売上9.4万枚

週間シングルランキング最高8位（週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位）

2位…「純烈のハッピーバースデー」（2019年5月15日発売／第70 回NHK紅白歌合戦歌唱曲）

累積売上8.9万枚

週間シングルランキング最高3位（週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位）

3位…「愛をください～Don’t you cry～」（2020年2月26日発売／第71回NHK紅白歌合戦歌唱曲）

累積売上5.0万枚

週間シングルランキング最高5位（週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位）

4位…「君がそばにいるから」（2021年2月3日発売／第72回NHK紅白歌合戦歌唱曲）

累積売上4.8万枚

週間シングルランキング最高4位（週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位）

5位…「愛でしばりたい」（2017年3月14日発売）

累積売上4.5万枚

週間シングルランキング最高5位（週間演歌・歌謡シングルランキング最高1位）

※オリコン調べ（2022/4/4付現在）

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