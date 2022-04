野外ロックフェス『FUJI ROCK FESTIVAL’22』第1弾ラインナップが発表

7月29~31日に開催される日本最大規模の野外ロックフェス『FUJI ROCK FESTIVAL’22』の出演日別第1弾ラインナップが4月1日、発表された。ジャック・ホワイト、ホールジーなど国内外からアーティスト50組が出演する。

事務局は今年3月に声明を発表。「特別なフジロックから、いつものフジロックへ」と題し、「2020年の延期から2021年の特別なフジロックを経て、今年は、いつものフジロックを目指して、皆さんと共に新たなフェーズに挑戦します」と強調。「その第1歩として、海外勢を含むラインナップで開催します。出演者発表まで楽しみにお待ちください」と呼び掛けていた。

出演日別のアーティスト50組は下記の通り。

■7月29日(金)

BONOBO

DAWES

HIATUS KAIYOTE

JONAS BLUE

SYD

D.A.N.

KIKAGAKU MOYO

Michael Kaneko

Night Tempo

OGRE YOU ASSHOLE

Original Love

SPECIAL OTHERS

WONK

■7月30日(土)

Jack White(ジャック・ホワイト)

FOALS

ARLO PARKS

BLACK PUMAS

DINOSAUR JR.

東京スカパラダイスオーケストラ

CreativeDrugStore

The fin.

GLIM SPANKY

GRAPEVINE

KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男

中納良恵

折坂悠太(重奏)

崎山蒼志

SAY SUE ME

SHERBETS

SNAIL MAIL

toconoma

■7月31日(日)

HALSEY(ホールジー)

MURA MASA

Tom Misch

ハナレグミ

PUNPEE

ずっと真夜中でいいのに。

ALTIN GUN

ELEPHANT GYM

FONTAINES D.C.

go!go!vanillas

石崎ひゅーい

JAPANESE BREAKFAST

Kroi

マカロニえんぴつ

中村佳穂

Nariaki Obukuro

思い出野郎Aチーム

角野隼斗

SUPERORGANISM

