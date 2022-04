TOKYO FM/JFN『From INI』番組初のイベント『JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI』を開催するINI (C)TOKYO FM

グローバルボーイズグループ・INIが、TOKYO FMのレギュラーラジオ番組『From INI』(毎週金曜 深1:00)初のイベントである、オンラインライブ『JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI』を4月17日に開催する。それに先駆け、メンバー全員からのコメントが到着した。

番組パーソナリティーを務めるINIが『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』でラップトレーナーをしていたKEN THE 390をゲストに迎えて開催する本イベント。配信開始は午後5時から、終了は同7時を予定している。配信視聴券は2800円(税込、見逃し配信付)。

メンバーのコメントは下記の通り。

■メンバー全員のコメント

・池崎理人(※さきはたつ崎)

「We are the children of the earth~心の中で手をつなごう~」

・尾崎匠海

「イベントとかライブができる環境が少ない中でこのようなイベントをさせていただきありがとうございます。環境のことをちゃんと考えたことがなかったので、このようなイベントを通して自分たちも、見てくださってる皆さんも考えるきっかけになれば。ぜひライブを楽しんでください」

・木村柾哉

「イベント当日まで、今よりももっと地球、自然にたくさん触れ合って気持ちを持っていけるようにして本番に臨みたい。今日からそういう気持ちでいることで、その後も今まで以上に環境についていろいろと関心も深まると思う。イベントに来てくれた人たちだったり、(配信を)見てくれた人たちにもきっと、そういうのが伝わっていくと思う。自然に関することをたくさん自分の中で考えて本番に臨みたいと思いました。このイベントは“愛”しかない。なので、当日も愛であふれればうれしいです。

・後藤威尊

「『自分だけやっても』という気持ちではなく、僕たちは発信する側に経つので、自分たち自身も何か一つでもいいから行動してイベントに臨めたらなと思う。ごみの分別で、ペットボトルのキャップをこれから自分が集めていこうかなと思います。“エコポイント”を貯めてからイベントに臨んで、最高のパフォーマンスをしていけたらなと思う。頑張ります」

・佐野雄大

「一つひとつのイベントを大切にして、皆さんと楽しめるようにやっていきたい。地球はいろいろな絶景があるが、その景色を失わないようにみんなときれいに過ごしていけたら。だから僕たちが、人が見習えるようなきれいな環境維持をして、なおかつ地球の絶景のような景色をみなさんと描いていきたいと思っています」

・許豊凡

「今回『地球の日』というテーマで、僕たち自身の行動でリスナーの皆さんに環境へのこと、地球のサステナビリティーへの関心や意識を持ってもらえるよう自分たちも頑張りたい。今回のイベント自体も環境をもっと知るためのすごいいい機会だなと思います。ぜひ僕たちと一緒に地球へのたくさんの愛と関心を持ってもらえたら。

・高塚大夢(※たかははしご高)

「このイベントを通して、2ND SINGLEの魅力だけではなくて、INIの魅力だとか他の方々とのコラボだとか、新しい一面が見られると思うので楽しみにしていてください」

・田島将吾

「今回は『アースの日』ということで、僕も含め、僕たち含め、ファンの皆さん含め、地球の環境について知って学べる機会になったらいいなと思う。大きいことじゃなくてもいいと思っていて、風呂に入るとすごいお湯があふれる。『こんなきれいな水なのに捨てるだけなのか』と、きれいな水がない所もあるのに。そういう小さな気づきでもいいと思う。地球のことを考えてチャレンジするのもいいと思うし、『アースの日』なので『みんな地球を大切にしようね』という思いを込めてパフォーマンスしようと思います」

・西洸人

「普段とはまた違う自分たちをパフォーマンス面で見せて、『スイッチが入っているところはカッコいいな』と思っていただけるようになりたいです。あと、初のコラボということで。しかも、KEN THE(390)さんなので、僕的にはまた久々にお会いできるのが楽しみですし、パフォーマンスをするということなので、KEN THE(390)さんを笑顔にさせていですね。一緒にステージを楽しめたらいいと思います」

・藤牧京介

「今回のステージはこの日しかないステージになる。自分も楽しみにしていますし、皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。最近『インターステラー』っていう映画を見たんですけど、このステージの重力を感じてしっかりと、一秒一秒を大切にして最高のステージにしたいと思います」

・松田迅

「4・17のイベント、見どころはずばり僕たちの爆発力。レッツゴー!」

