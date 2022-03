シンガー・ソングライターの山下達郎(69)が、通算14枚目のアルバム『SOFTLY』を6月22日に発売することが決定した。前作『Ray Of Hope』(2011年発売)から実に11年ぶりとなる今作のタイトルには、「この動乱の時代を音楽で優しく・柔らかく包み込みたい」との切なる思いが込められている。

山下は「実に11年ぶりのオリジナル・アルバムです。思うところあり、ここ十余年はライブ一辺倒で過ごして来ましたが、ようやく完成したニュー・アルバムは、今の音楽シーンの中で私に出来ることは何かを再確認するものとなりました。いつものように今回もまた色々と試行錯誤のレコーディングでしたが、諸々の課題と対峙し乗り越えようとする意志があるうちは、まだ現役を続けられるかなと思っています」とのコメントを寄せた。

収録曲は、映画『陽だまりの彼女』主題歌の「光と君へのレクイエム」、ドラマ『営業部長 吉良奈津子』主題歌の「CHEER UP!THE SUMMER」、映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』主題歌の「REBORN」、細田守監督映画『未来のミライ』オープニングテーマ「ミライのテーマ」、日曜劇場「グランメゾン東京」主題歌の「RECIPE(レシピ)」のヒットシングル。

さらに、「JAL HAWAII Style yourself」篇CMソング「LEHUA, MY LOVE」や、エステティックTBC/ソシエ エステティック TVCMソング「SHINING FROM THE INSIDE」など、CM曲の初CD化も決定。完全新曲を含め、バラエティーに富んだ全15曲が盛り込まれる。既存曲はすべて新たにミックスを施し、音質を格段にアップして届ける。

初回盤(2CD)のみ付属するプレミアムCDには、2021年12月3日にレギュラーラジオ『サンデー・ソングブック』1500回記念としてTOKYO FMホールで行われたアコースティックライブの中から、貴重なライブ音源7曲が収録される。

きょう1日にはアルバムの特設サイトがオープン。トレーラー映像も公開された。山下は本作を携え、3年ぶりとなる全国ホールツアー(24都市47公演)を6月11日からスタートする。

■山下達郎 14hアルバム『SOFTLY』収録曲

01. フェニックス [2021 Version]

02. LOVE’S ON FIRE

03. ミライのテーマ

04. RECIPE(レシピ)

05. CHEER UP! THE SUMMER

06. 人力飛行機

07. うたのきしゃ

08. SHINING FROM THE INSIDE

09. LEHUA, MY LOVE

10. OPPRESSION BLUES(弾圧のブルース)

11. コンポジション

12. YOU(ユー)

13. ANGEL OF THE LIGHT

14. 光と君へのレクイエム

15. REBORN(リボーン)

▼プレミアムCD(※初回盤CDのみ)

「The Latest Acoustic Live」

~Recorded Live, 2021/12/03 at Tokyo FM Hall, Tokyo~

01. ターナーの汽罐車

02. ポケット・ミュージック

03. あまく危険な香り

04. PAPER DOLL

05. パレード

06. BELLA NOTTE

07. HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS

関連キーワード 音楽