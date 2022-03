あす放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間スペシャルでは、周年を迎えるアーティストたちの春の《レジェンド曲》が勢ぞろい。DA PUMP、森山直太朗、サカナクションらが最新曲からレジェンド級の名曲まで、豪華楽曲の数々をメドレーで披露する。

デビュー25周年のDA PUMPは17年ぶりのオリジナルアルバムから2曲を披露。2018年の大ヒット曲「U.S.A.」と、新曲の「DA FUNK」をパフォーマンスする。デビュー20周年の森山直太朗は最新アルバムから「素晴らしい世界」を。同曲は昨年新型コロナウィルスに罹患した森山が、その経験から生きることへの喜びや感謝を歌ったもの。森山が自らオファーをし実現した、友人で世界的ダンサー・菅原小春とのコラボステージにもご注目を。

そして、デビュー15周年のサカナクションは最新アルバムから「ショック!」を披露。深田恭子主演映画の主題歌でもある同曲を、Mステオリジナルの衝撃演出でパフォーマンスする。さらに、優里はストリーミング再生1億回突破の「シャッター」を、デビュー25周年のCoccoは1997年のヒット曲「強く儚い者たち」をチームラボボーダレスから生中継でお届けする。

名曲のカバーも続々。石崎ひゅーいは2004年に発売されたレミオロメンの名曲「3月9日」を、清水美依紗は1989年発売のDREAMS COME TRUEの大ヒット曲「未来予想図II」をカバーする。また、木村カエラは2009年のヒット曲「リルラリルハ」を、河口恭吾はMステで18年ぶりに「桜」を披露する。

■『ミュージックステーション』3時間スペシャル出演アーティスト・曲目

あいみょん「双葉」

石崎ひゅーい「3月9日」(レミオロメン カバー)

河口恭吾「桜」

木村カエラ「リルラ リルハ」

Cocco「強く儚い者たち」

サカナクション「ショック!」

清水美依紗「未来予想図II」(DREAMS COME TRUE カバー)

Snow Man「ブラザービート」

DA PUMP「U.S.A.」「DA FUNK」

なにわ男子「The Answer」

乃木坂46「Actually...」

My Hair is Bad「真赤」「歓声をさがして」

Mr.Children「永遠」「フェイク」

Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」「ニュー・マイ・ノーマル」

森山直太朗「素晴らしい世界」

優里「シャッター」

ゆず「栄光の架橋」「公私混同」

