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新庄ビッグボス、いまだ無安打のルーキー水野＆王柏融を1番と4番に起用…西武・山川はベンチ外

2022年3月31日 17時43分

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日本ハム・新庄監督

日本ハム・新庄監督

　◇31日 日本ハム―西武（札幌ドーム）
　先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は開幕後安打が出ていない王柏融外野手（28）を4番に、同じく無安打のルーキー水野達稀内野手（21）を1番に置いた。
　31日に右脚を痛めた西武・山川穂高内野手（30）はベンチ外となった。
　【西武】
　1番・中・鈴木
　2番・左・オグレディ
　3番・二・外崎
　4番・捕・森
　5番・三・中村
　6番・一・呉
　7番・指・栗山
　8番・右・愛斗
　9番・遊・源田
　先発投手 與座
　【日本ハム】
　1番・三・水野
　2番・左・松本剛
　3番・中・近藤
　4番・一・王柏融
　5番・指・ヌニエス
　6番・遊・石井
　7番・右・浅間
　8番・捕・宇佐見
　9番・二・渡辺
　先発投手 立野

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