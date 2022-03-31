新庄ビッグボス、いまだ無安打のルーキー水野＆王柏融を1番と4番に起用…西武・山川はベンチ外
2022年3月31日 17時43分
◇31日 日本ハム―西武（札幌ドーム）
先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は開幕後安打が出ていない王柏融外野手（28）を4番に、同じく無安打のルーキー水野達稀内野手（21）を1番に置いた。
31日に右脚を痛めた西武・山川穂高内野手（30）はベンチ外となった。
【西武】
1番・中・鈴木
2番・左・オグレディ
3番・二・外崎
4番・捕・森
5番・三・中村
6番・一・呉
7番・指・栗山
8番・右・愛斗
9番・遊・源田
先発投手 與座
1番・中・鈴木
2番・左・オグレディ
3番・二・外崎
4番・捕・森
5番・三・中村
6番・一・呉
7番・指・栗山
8番・右・愛斗
9番・遊・源田
先発投手 與座
【日本ハム】
1番・三・水野
2番・左・松本剛
3番・中・近藤
4番・一・王柏融
5番・指・ヌニエス
6番・遊・石井
7番・右・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・二・渡辺
先発投手 立野
1番・三・水野
2番・左・松本剛
3番・中・近藤
4番・一・王柏融
5番・指・ヌニエス
6番・遊・石井
7番・右・浅間
8番・捕・宇佐見
9番・二・渡辺
先発投手 立野
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