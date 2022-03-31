【中日】前日プロ初HRの鵜飼航丞が3番 先発・松葉で本拠地バンテリンD初勝利だ
2022年3月31日 17時22分
◇31日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。前日にプロ初本塁打を放ったドラフト2位・鵜飼航丞外野手（22）＝駒大＝は「3番・左翼」でスタメン出場。2試合連続の本塁打に注目が集まる。
先発の松葉貴大投手（31）は、昨季6勝のうち5勝を本拠地で挙げている。持ち味の打たせて取る投球で本拠地初勝利へつなげたい。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・右・楠本
3番・一・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・左・関根
7番・遊・柴田
8番・捕・山本
9番・投・浜口
1番・中・桑原
2番・右・楠本
3番・一・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・左・関根
7番・遊・柴田
8番・捕・山本
9番・投・浜口
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・松葉
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・松葉
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