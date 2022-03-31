【センバツ決勝】死球受けた近江・山田陽翔は9番・投手で先発 大阪桐蔭相手に116球の投球制限
2022年3月31日 11時51分
◇３１日 センバツ高校野球決勝 近江―大阪桐蔭（甲子園）
初戦から４試合連続完投している近江（滋賀）のプロ注目の最速１４８キロ右腕、山田陽翔投手（３年）が「９番・投手」で先発する。
山田は３０日の準決勝・浦和学院（埼玉）戦で延長１１回を１７０球で投げきり２失点で完投勝利。５回の打席では左足のかかとに死球を受けたが、足を引きずりながらも続投していた。決勝では「１週間に５００球」の投球制限で１１６球が上限となる。
【大阪桐蔭】
１番・三・伊藤
２番・右・谷口
３番・捕・松尾
４番・一・丸山
５番・中・海老根
６番・左・田井
７番・二・星子
８番・遊・鈴木
９番・投・前田
１番・三・伊藤
２番・右・谷口
３番・捕・松尾
４番・一・丸山
５番・中・海老根
６番・左・田井
７番・二・星子
８番・遊・鈴木
９番・投・前田
【近江】
１番・二・津田
２番・遊・横田
３番・三・中瀬
４番・一・岡崎
５番・捕・大橋
６番・左・川元
７番・右・清谷
８番・中・西川
９番・投・山田
１番・二・津田
２番・遊・横田
３番・三・中瀬
４番・一・岡崎
５番・捕・大橋
６番・左・川元
７番・右・清谷
８番・中・西川
９番・投・山田
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