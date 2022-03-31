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【センバツ決勝】死球受けた近江・山田陽翔は9番・投手で先発 大阪桐蔭相手に116球の投球制限

2022年3月31日 11時51分

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◇３１日　センバツ高校野球決勝　近江―大阪桐蔭（甲子園）
　初戦から４試合連続完投している近江（滋賀）のプロ注目の最速１４８キロ右腕、山田陽翔投手（３年）が「９番・投手」で先発する。
　山田は３０日の準決勝・浦和学院（埼玉）戦で延長１１回を１７０球で投げきり２失点で完投勝利。５回の打席では左足のかかとに死球を受けたが、足を引きずりながらも続投していた。決勝では「１週間に５００球」の投球制限で１１６球が上限となる。
【大阪桐蔭】
１番・三・伊藤
２番・右・谷口
３番・捕・松尾
４番・一・丸山
５番・中・海老根
６番・左・田井
７番・二・星子
８番・遊・鈴木
９番・投・前田
【近江】
１番・二・津田
２番・遊・横田
３番・三・中瀬
４番・一・岡崎
５番・捕・大橋
６番・左・川元
７番・右・清谷
８番・中・西川
９番・投・山田

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