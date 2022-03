テレビ朝日系で4月1日に放送される音楽特番『ミュージックステーション』春の3時間スペシャル』(後6:50~9:54)で、デビュー30周年のMr.Childrenと25周年のゆずの秘蔵映像が一挙公開されることが明らかになった。

Mr.Childrenは、初のミリオンヒットとなったシングル「CROSS ROAD」(1993年)以降のミリオンシングルを一挙公開。「カラオケで平成に最も歌われたアーティスト」にも選ばれたMr.Childrenの歴史を貴重映像とともに振り返る。そして、生ライブでは新曲「永遠」をテレビ初披露。さらに、2007年発売の名曲「フェイク」をMステ初演奏する。

ゆずの道のりを振り返るVTRでは、デビュー当時の路上ライブ映像、豪雨の中でのライブ映像、船上ゲリラライブ、Mステでの衝撃パフォーマンスなど、貴重映像の数々を紹介する。スタジオでは最新曲をパフォーマンス。北川悠仁と岩沢厚治が共同で作詞作曲を手がけた「公私混同」、代表曲「栄光の架橋」を披露する。

■『ミュージックステーション』3時間スペシャル出演アーティスト・曲目

あいみょん「双葉」

石崎ひゅーい「3月9日」(レミオロメン カバー)

河口恭吾「桜」

木村カエラ「リルラ リルハ」

Cocco「強く儚い者たち」

サカナクション「ショック!」

清水美依紗「未来予想図II」(DREAMS COME TRUE カバー)

Snow Man「ブラザービート」

DA PUMP「U.S.A.」「DA FUNK」

なにわ男子「The Answer」

乃木坂46「Actually...」

My Hair is Bad「真赤」「歓声をさがして」

Mr.Children「永遠」「フェイク」

Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」「ニュー・マイ・ノーマル」

森山直太朗「素晴らしい世界」

優里「シャッター」

ゆず「栄光の架橋」「公私混同」

