HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラドックスライブ・通称パラライ)」の最新CD作品『Paradox Live Opening Show-Road to Legend-』が3月30日に発売された。既存チーム【BAE】【The Cat's Whiskers】【cozmez】【悪漢奴等】に加え、【VISTY】【AMPRULE】【1Nm8】【獄Luck】の4チームが新たに参戦。ORICON NEWSでは、既存チームと新チームのキャスト対談を全4回にわたって実施し、新たなバトルへと突入する“パラライ”の魅力を動画インタビューとともに紹介していく。

第1回に登場するのは前回バトルの王者・conmez(コズメズ)の「矢戸乃上 珂波汰(やとのかみ・かなた)」役を務める小林裕介と、新チーム・獄Luck(ごくらっく)の「甲斐田 紫音(かいだ・しおん)」役の立花慎之介。ダウナー系双子ユニットのcozmezと、監獄出身のアウトロー4人組・獄Luck、好対照なチームのクロストークが実現した。



――まずは、発足から2年間戦ってきた小林さんに、“パラライ”というプロジェクトの「ここがアツい」というポイントを語って頂ければと思います。

【小林】各キャラクターたちがヒップホップを武器に、知名度や夢、それぞれの欲望をかなえるためにヒップホップの頂点に上り詰めていくというプロジェクトで、(ヒップホップの)楽曲とストーリーの2面で展開しているのですが…、ちなみに立花さんはもう曲の収録はされましたか?

【立花】やりましたよ! オーディションの段階でサンプルの歌を提出しないといけなくて、既存の2曲を歌ったんだけど、すでにみんなが(プロジェクトの中で)歌ってる曲だから、めちゃくちゃ難しくて…。「これ歌ってんの? オーディションでこれ送ってくる? セリフよりこっちの方が大変だわ!」ってなったんですよね。

【小林】(立花のオーディション曲について)5人いる「悪漢奴等」の楽曲をもってくるってなかなか鬼畜ですよね…(笑)。

【立花】そうだよ! それ全部一人で歌うんだから。

【小林】でも、そうやってガチのヒップホップ曲を歌うっているので、元々ヒップホップ知ってる人からしても「こんなにちゃんとしてるんだ!」て思ってもらえているんです。あと、ストーリーに関して言うと、キラキラしたキャラクターもいる中で、全員何かしらの“トラウマ”を抱えていて、みんな負の面を持ってる。それをなんとかしたいために、もがいてるんです。キラキラ成分が少ないところが僕はすごい好きで(笑)。

だから皆さん(ファンの方)も「私たちが見守ってあげなきゃ! 支えてあげたい」と思ってしまう感じ。そうやって過去のトラウマをピックアップしていくことも、今後のParadox Liveの大きな魅力ですね。

――立花さんはパラライというプロジェクト、そしてご自身が演じる甲斐田紫音という役にどういうイメージで臨まれているのですか。

【立花】オーディションして収録に入ったときに、スタッフさんから「ドラマCDの展開がメインで、それに楽曲がついてくる。それで2年間やってきました」と言われて、意外でした。しっかりドラマを作ってから、という地に足がついた点がギャップで、派手なイメージだけど実際の作品づくりはしっかりしているところに、とてもグッときたんです。

僕らの(チーム)「獄Luck」って、アウトローな4人が集まっていて、ぶっちゃけ個性が強すぎるんですよ。その4人のなかで僕の甲斐田紫音というのは、「エロ担当」なんで(笑)。ひたすら艶(つや)ありのエロさを出すんですよ。ドラマCD収録のとき、(ディレクターから)「今までで1、2を争うくらいのエロさを求めてます」と言われて「わかりました!」って。しかも男性のディレクターね!(小林と爆笑)

――cozmezの『Takin' Over』と獄Luckの『STRONGER』、発表されたばかりの新曲について魅力や聴きどころを教えてください。

【小林】今回の楽曲『Takin' Over』は、対「武雷管」ということもあって、このプロジェクトとして武雷管は一つのゴール。それに対して、彼ららしい“オラつき”もありつつ、どこかこの2年で培った貫禄も感じさせる楽曲になってますね。ただガキがオラついてるだけじゃない、王者としての風格も備えていて、今まで以上にリリックのパワーを感じましたし、僕らもそれに何かプラスαをしないと伝わらないという気持ちで収録させていただきました。

【立花】ものすごくパンチのある曲なので、まずはリズムと圧を楽しんで頂きたいです! 完成した曲を聴いたときに、この4人が意外と個性のバランス良いなと思ったのが、低音2人と高音2人がしっかりまとまっているんですよね。低音はパンチのある方と、響きの深い方、高音は艶のある方と早口でまくしたてるキャラクター、それぞれが上手いこと組み合わされてこの曲ができてるんだなと。リズムや語気の強いパートは低音の2人が歌っていて、メロディー部分は僕と小林(千晃)くんが歌っている、そういう部分も聞いてもらえたらまた違う楽しみ方ができるんじゃないかと思います。

――cozmezはディフェンディングチャンピオンとして、獄Luckは新勢力として、それぞれ新シーズンのバトルにかける意気込みを教えてください。

【小林】既存の4チームについてはある程度ストーリーが出きって完成されているので、新しいチームからどんな人たちが出てくるのかというワクワク感、期待値がすごくあると思う。僕たち(cozmez)はドラマパート以上に楽曲に対して真剣に取り組んで、3年目の古参だからこその“圧”というものに磨きをかけていかないとディフェンディングするのは難しいと思っているので、楽曲を磨くことで伝わるものが増えていけばいいなと思っています。

【立花】獄Luck的には、歌詞にも「下剋上」とありますし、しかも監獄から歌うし(笑)、もう底辺にいる4人なので、これ以上、下にいくことはないんですよね。上にいくしかない4人なので、もちろん優勝という高望みはありつつも、目の前の相手と真剣に取り組んで一つずつ勝ちを掴んで、最終的に下剋上できたらいいなと。あとは、生でライブやりたいですよね! あの曲を、ぼくら4人にお客さんが乗っかってやってくれたらなと。そういうパフォーマンスも含めて、“底辺”からやっていきたいと思います!



【獄Luck】チーム紹介

STRONGER / 獄Luck

作詞:大志(スメルノマニア) 作曲:Casa Mila,大志(スメルノマニア) 編曲:Casa Mila

〈プロフィール〉

監獄からやってきたアウトロー4人組ユニット

監獄内で行われているプリズンラップの上位ランカーでありそのスキルは折り紙付き。社会に対する不満や自らの境遇への憤りをベースにヘビーなラップを繰り出す。個性豊かなアプローチと過激なリリックでステージを圧倒する。

〈メンバー〉

“凶悪な人格を隠し持つ看守系ラッパー” 犬飼 憂人【MC NAME:HANCHO】CV:古川 慎

“超攻撃的な狂犬系ラッパー” 土佐凌牙【MC NAME:PITBULL】CV:バトリ勝悟

“好気の視線にさらされる厭世系ラッパー” 甲斐田 紫音【MC NAME:smokin'dog】CV:立花 慎之介

“天才的なハッキングスキルを持つ粘着系ラッパー” 御子柴 賢太【MC NAME:anonymous】CV:小林千晃



【cozmez】チーム紹介

Takin' Over

作詞:GASHIMA from WHITE JAM 作曲:SHIMI 編曲:SHIMI from BUZZER BEATS

〈プロフィール〉

社会を憂う、スラム出身のダウナー系双子ユニット。孤児で親の顔もまともに知らずに育った。

施設を飛び出し、生きるためにステージバトルで賞金を稼いで食い繋いできた。

支え合って生きてきたのでお互いを非常に信頼している。

ヘビーな生い立ちから紡がれるダウナーで説得力のあるリアルなリリックは聴くものを圧倒する。

〈メンバー〉

“世を憎むダウナー系ラッパー” 矢戸乃上 珂波汰 【MC NAME:KANATA】 CV. 小林 裕介

“世を憂うダウナー系ラッパー” 矢戸乃上 那由汰 【MC NAME:NAYUTA】 CV. 豊永 利行

