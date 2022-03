ONE LOVE ONE HEART(写真左から)相原一心、イーチ、藤咲碧羽、久昌歩夢、佐々木杏莉、咲太朗、飯塚瑠乃、笹原遼雅、矢嶋由菜、洸瑛

スターダストプロモーションとエイベックス・エンタテインメント共同プロジェクト第1弾アーティストとなる平均年齢16.4歳の男女混合10人組グループ「ONE LOVE ONE HEART」(ワンラブワンハート)が30日、東京・渋谷ストリームホールでお披露目イベント『ONE LOVE ONE HEART Debut Presentation “Prologue”』を開催し、4月27日にデビューシングル「Now or Never」を配信リリースすることを発表、同曲を初披露した。

両社の共同プロジェクトは、若者の主張、想いの代弁者として、歌・ダンスのみならず、演劇、映像などあらゆる分野で活躍できるような総合エンターテインメントグループを生み出すため、2020年冬に発足。第1弾のグループ名には「人種、性別、年齢、価値観、文化が違っても、誰かや何かを愛する心はみんな一緒で通じ合っていて、さまざまな分野で不安や苦しみを感じている人々に対して何を伝えられるのか。心を込めたパフォーマンスで多くの人たちの支えとなりたい」との思いが込められている。

ONE LOVE ONE HEART初のステージでは、これから始まる活動の序章として、オーディションやレッスン期間などで課題曲として取り組んできたカバー曲やダンスパフォーマンスを披露。そして、咲太朗が「ONE LOVE ONE HEARTが世界に羽ばたく第一歩目の曲です」と紹介し、デビュー曲「Now or Never」を初パフォーマンスした。

イベント後には報道陣の取材に応じ、リーダーの佐々木杏莉は「たくさんの方々のご協力と支えがあって、この日を迎えることができ、そして無事終えることができました。私たちのパフォーマンスで明日への活力となるようなエネルギーやパワーになれれば。これからも私たちこの日の気持ちを胸に、止まることなく進み続けたいと思います」と意気込み。

サブリーダーの咲太朗は「オーディションがあって、レッスンがあって、約1年メンバー10人で頑張ってきました。たくさん準備をして、悔しいこと、もやもやがあったり、仲間との衝突がいっぱいあったりして、きょう披露させていただいた曲はそういうすべての感情が土台になったうえでのパフォーマンスとなりました。やっていて気持ちよかったし、観てくださる方々が笑顔でとても安心しましたし、うれしかったです」と振り返った。

グループの目標について佐々木は「まだ誰も見たことのない、誰も踏み込んだことのない領域にまで踏み込むこと」といい、「ダンスや歌のみならず映像や演劇、デジタルなどいろんなことに挑戦していきたいと思います」と宣言。「まずは世界よりも日本一を取るということで、東京ドームに立つという大きな目標を持っています」と明かした。

先輩グループAAAの東京ドーム公演を見学したことがあるといい、「AAAさんは一人ひとりが本当に輝いていらっしゃって、その輝いている一つひとつの光が集まった瞬間にすごい大きな存在になるというか。そのライブを見て、僕たちもAAAさんのようなグループになりたいという明確な想いがあります」(咲太朗)と語った。

グループ名の略称は「ラブワン」。“ラブワンポーズ”も披露し、「ハートを作って、皆さんから見て左側の人差し指を立てた状態がラブワンポーズです。まだ誰も見たことのない領域ですので(笑)」と笑いを誘っていた。

■ONE LOVE ONE HEART メンバー

相原一心(あいはら・いっしん)/2005年12月20日/16歳/宮城県

イーチ(いーち)/2005年2月5日/17歳/東京都

飯塚瑠乃(いいづか・るの)/2004年2月9日/18歳/栃木県

久昌歩夢(きゅうしょう・あゆむ)/2007年7月31日/14歳/岐阜県

洸瑛(こうえい)/2005年6月20日/16歳/沖縄県

咲太朗(さくたろう)/2003年3月28日/19歳/福岡県 ※サブリーダー

佐々木杏莉(ささき・あんり)/2004年3月3日/18歳/神奈川県 ※リーダー

笹原遼雅(ささはら・はるま)/2005年2月23日/17歳/宮城県

藤咲碧羽(ふじさき・みう)/2007年6月24日/14歳/神奈川県

矢嶋由菜(やじま・ゆな)/2006年9月13日/15歳/千葉県

※名前/生年月日/年齢/出身地

