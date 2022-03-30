◇30日 西武―日本ハム（札幌ドーム）

先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は前日（29日）の試合でスタメンから外した清宮幸太郎内野手（22）を2試合ぶりに4番・一塁に据えた。前日からは5人を入れ替え、新外国人レナート・ヌニエス内野手（27）も初めて控えとした。

【西武】

1番・中・鈴木

2番・左・オグレディ

3番・捕・森

4番・一・山川

5番・三・中村

6番・二・外崎

7番・指・栗山

8番・右・愛斗

9番・遊・源田

先発投手・松本

【日本ハム】

1番・左・浅間

2番・指・渡辺

3番・中・近藤

4番・一・清宮

5番・遊・石井

6番・二・アルカンタラ

7番・右・万波

8番・捕・宇佐見

9番・三・佐藤

先発投手・加藤