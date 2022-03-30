【日本ハム】清宮幸太郎が2試合ぶり「4番・一塁」 新外国人ヌニエスも初めて控えに
2022年3月30日 17時35分
◇30日 西武―日本ハム（札幌ドーム）
先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は前日（29日）の試合でスタメンから外した清宮幸太郎内野手（22）を2試合ぶりに4番・一塁に据えた。前日からは5人を入れ替え、新外国人レナート・ヌニエス内野手（27）も初めて控えとした。
【西武】
1番・中・鈴木
2番・左・オグレディ
3番・捕・森
4番・一・山川
5番・三・中村
6番・二・外崎
7番・指・栗山
8番・右・愛斗
9番・遊・源田
先発投手・松本
1番・中・鈴木
2番・左・オグレディ
3番・捕・森
4番・一・山川
5番・三・中村
6番・二・外崎
7番・指・栗山
8番・右・愛斗
9番・遊・源田
先発投手・松本
【日本ハム】
1番・左・浅間
2番・指・渡辺
3番・中・近藤
4番・一・清宮
5番・遊・石井
6番・二・アルカンタラ
7番・右・万波
8番・捕・宇佐見
9番・三・佐藤
先発投手・加藤
1番・左・浅間
2番・指・渡辺
3番・中・近藤
4番・一・清宮
5番・遊・石井
6番・二・アルカンタラ
7番・右・万波
8番・捕・宇佐見
9番・三・佐藤
先発投手・加藤
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