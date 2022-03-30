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【日本ハム】清宮幸太郎が2試合ぶり「4番・一塁」 新外国人ヌニエスも初めて控えに

2022年3月30日 17時35分

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日本ハム・ヌニエス（左）と新庄監督

日本ハム・ヌニエス（左）と新庄監督

◇30日　西武―日本ハム（札幌ドーム）
　先発メンバーが発表され、日本ハムの新庄剛志監督（50）は前日（29日）の試合でスタメンから外した清宮幸太郎内野手（22）を2試合ぶりに4番・一塁に据えた。前日からは5人を入れ替え、新外国人レナート・ヌニエス内野手（27）も初めて控えとした。
【西武】
1番・中・鈴木
2番・左・オグレディ
3番・捕・森
4番・一・山川
5番・三・中村
6番・二・外崎
7番・指・栗山
8番・右・愛斗
9番・遊・源田
先発投手・松本
【日本ハム】
1番・左・浅間
2番・指・渡辺
3番・中・近藤
4番・一・清宮
5番・遊・石井
6番・二・アルカンタラ
7番・右・万波
8番・捕・宇佐見
9番・三・佐藤
先発投手・加藤
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