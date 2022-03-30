【中日スタメン】高橋宏斗がプロ初先発 近藤真市さん以来の高卒1軍初登板＆初先発＆初勝利なるか
2022年3月30日 17時30分
◇30日 DeNA―中日（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日の先発は高橋宏斗投手（19）。地元・愛知出身の2020年ドラフト1位右腕が本拠地でプロ初登板する。高卒投手の1軍初登板＆初先発＆初勝利は、球団では1987年の近藤真市さん以来。快挙達成となるかどうか。前日（29日）今季初の零封負けを喫した打線はドラフト2位ルーキーの鵜飼航丞外野手（22）が「3番・左翼」で2試合ぶりにスタメン出場。本拠地公式戦デビューでの豪快なプロ初アーチに期待がかかる。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・右・楠本
3番・一・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・左・関根
7番・遊・柴田
8番・捕・戸柱
9番・投・石田
1番・中・桑原
2番・右・楠本
3番・一・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・左・関根
7番・遊・柴田
8番・捕・戸柱
9番・投・石田
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・高橋宏
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・鵜飼
4番・一・ビシエド
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・石川昂
8番・遊・京田
9番・投・高橋宏
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