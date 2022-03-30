日韓男女グローバルオーディション『青春スター』ABEMAで国内独占放送 （C）CHANNEL A All rights reserved

ABEMAが4月28日から日韓同時放送する日韓男女グローバルオーディションプロジェクト『青春スター』のMC1人、参加者を応援する「エンジェルミュージシャン」8人、「スペシャルエンジェル」1人が30日、発表された。

『青春スター』は、グローバルなK-POPアーティストを目指す高い実力を持った若い男女の参加者を全世界から募集。世界中の応募者の中から厳選された110人が、「アイドル」部門48人（男性27人・女性21人）、「ボーカル」部門31人（男性15人・女性16人）が、「シンガーソングライター」部門31人（男性18人・女性13人）の3部門に分かれてデビューを目指す。

MCに起用されたのは韓国のタレント、チョン・ヒョンム。これまでに『K-POPスター』『HIDDEN SINGER』『ファントムシンガー』など大型の音楽オーディション番組でスター誕生の瞬間を見守ってきた。今回も特有のユーモアと安定した進行で番組を盛り上げる。

参加者たちを応援する「エンジェルミュージシャン」は、元Popteen専属モデルの福富つきが所属するBilllie（ビリー）の事務所MYSTIC STORYの代表プロデューサーで歌手でもあるユン・ジョンシン、歌手兼プロデューサーのイ・スンファン、少女時代のテヨンらのヒット曲の作詞を担当しているキム・イナ、Daybreakのイ・ウォンソク、元SISTARのリードボーカルでIZ*ONEを輩出した『PRODUCE 48』のボーカルトレーナーなどを担当したソユ、2004年に日本デビューしたシンガー・ソングライターのユンナ、サバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』に出演したダンスクルーWAYBのリーダー・NO:ZE（ノジェ）、WINNERのリーダーを務めるカン・スンユン（ユン）の計8人。

そして「スペシャルエンジェル」には、「R&Bの妖精」「アジアのディーバ（歌姫）」のキャッチコピーで知られるパク・ジョンヒョンが就任した。

■ABEMA『青春スター』放送概要

初回放送：4月28日（木）夜9時30分～

▼MC

チョン・ヒョンム

▼エンジェルミュージシャン

ユン・ジョンシン

イ・スンファン

キム・イナ

イ・ウォンソク

ユンナ

ソユ

NO:ZE（ノジェ）

カン・スンユン

▼スペシャルエンジェル

パク・ジョンヒョン

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