【センバツ・スタメン】近江のプロ注目右腕・山田陽翔「4番・投手」で先発 浦和学院の先発は浅田康成
2022年3月30日 10時23分
◇30日 センバツ高校野球準決勝 浦和学院―近江（甲子園）
近江（滋賀）のプロ注目の最速148キロ右腕・山田陽翔投手（3年）が「4番・投手」で先発する。初戦からの4試合連続完投勝利での決勝進出を目指す。一方の浦和学院（埼玉）はエース左腕・宮城誇南投手（3年）ではなく、右腕の浅田康成投手（3年）が先発する。
【浦和学院】
1番・中・小林
2番・右・伊丹
3番・遊・金田
4番・一・鍋倉
5番・捕・高山
6番・三・八谷
7番・左・三宅
8番・投・浅田
9番・二・大内
2番・右・伊丹
3番・遊・金田
4番・一・鍋倉
5番・捕・高山
6番・三・八谷
7番・左・三宅
8番・投・浅田
9番・二・大内
【近江】
1番・二・津田
2番・遊・横田
3番・三・中瀬
4番・投・山田
5番・一・岡崎
6番・中・西川
7番・左・川元
8番・捕・大橋
9番・右・清谷
2番・遊・横田
3番・三・中瀬
4番・投・山田
5番・一・岡崎
6番・中・西川
7番・左・川元
8番・捕・大橋
9番・右・清谷
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