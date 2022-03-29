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吉村知事、ドバイ万博視察 ２５年の大阪開催ＰＲ
【ドバイ共同】大阪府の吉村洋文知事は２９日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の主要都市ドバイを訪れ、開催中...
3月29日
「戦艦大和ノ最期」新たな草稿 神奈川近代文学館で初公開
戦争末期の沖縄特攻作戦で、沈没した戦艦大和から奇跡的に生還した作家吉田満（１９２３～７９年）の代表作...
自衛隊、東京会場の接種人数縮小 日曜から木曜は１日３０００人に
防衛省は２９日、自衛隊が東京・大手町で運営する新型コロナウイルスの大規模ワクチン接種会場について、予...
国内で新たに４万４４６６人感染 死者８１人、新型コロナ
国内で２９日、新たに４万４４６６人の新型コロナウイルス感染者と８１人の死者が報告された。感染者の内訳...
踏切に命名権、効果検証 小田急、神奈川県で実験
小田急電鉄は２９日、踏切を広告スペースとして活用するため、命名権を設定してＰＲ効果を検証する実験を神...
救急搬送困難、週に３４３０件 ５週連続減も、依然高水準
総務省消防庁は２９日、救急車の到着後も搬送先がすぐに決まらない「救急搬送困難事案」が、２１～２７日の...