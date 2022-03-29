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ロシア映画「ＩＣＥ」が公開延期　ウクライナ侵攻が影響

2022年3月29日 21時13分 (3月29日 21時31分更新)
　５月１３日に全国で公開予定だったロシア映画「ＩＣＥ　ふたりのプログラム」について、配給元の「ＲＥＧＥＮＴＳ」は２９日までに、公開延期を公式サイトで発表した。ロシアによるウクライナ侵攻の影響で「本編上映素材のデリバリーが滞っているため」と説明している。
　「ＩＣＥ」は、女子フィギュアスケート選手の恋愛を描いた映画。

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