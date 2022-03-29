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愛知で２９２７人感染

2022年3月29日 15時57分 (3月29日 15時59分更新)
　愛知県は２９日、新たに２９２７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。このうち名古屋市は１０２９人。

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