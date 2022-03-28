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ワクチン相は松野官房長官が兼務　閣僚枠１減、堀内五輪相は退任

2022年3月28日 21時17分 (3月28日 21時26分更新)
　松野博一官房長官、堀内詔子五輪相

　松野博一官房長官、堀内詔子五輪相

　岸田文雄首相は、今月末の閣僚枠１減に伴い、堀内詔子五輪相を退任させ、堀内氏が兼ねるワクチン接種推進担当相に松野博一官房長官を兼務させる方向で調整に入った。複数の政府関係者が２８日明らかにした。

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