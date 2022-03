浜崎あゆみ (C)ORICON NewS inc.

2児の母で歌手の浜崎あゆみ(43)が27日、自身のインスタグラムを更新。子どもと手をつなぐオフショットを公開した。

浜崎は「The first spring break for my lil one has begun(私の子どもの初めての春休みが始まりました)」とつづり、1枚の写真をアップ。幻想的な光のなか、白いTシャツ×ズボン×スニーカー姿の子どもと、ヒョウ柄の服を着た浜崎が手をつないでおり、「貴方の先に続く道が光に満ち溢れています様に」とメッセージした。

浜崎は、2019年末に第1子を出産、21年5月に第2子を出産していたことを発表。ともに出産日や性別は公表していない。

