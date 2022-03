Travis Japanが『World of Dance Championship Series』チーム部門3位を受賞

米・ロサンゼルスに留学中のジャニーズJr.の人気グループ・Travis Japanが、現地時間27日にアナハイムで開催されたダンス大会『ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ オレンジカウンティ 2022』(World of Dance Championship Series、通称:WOD)に出場。チーム部門で3位の成績を収めたことを報告した。

ジャニーズ公式アカウントでは「Before-and-after shots of #TravisJapan from today's #WorldofDance Championship Series in Anaheim, California!」としてパフォーマンス前後のショットを公開。後の写真では、表彰盾、トロフィーを手に笑顔を見せるメンバーが収められた。

また「Not only did they take home the trophy for 3rd place in the Team Division, but they also received the awards for Best Costume and Crowd Favorite!」としてチーム部門のみならず、『ベストコスチューム賞』『ベストオーディエンス賞』を受賞したこともあせて報告している。なお、『WOD』公式アカウントのストーリーズでは面や衣装で“和”の要素を入れた彼らのパフォーマンスの一部も紹介している。

