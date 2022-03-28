きょう放送『CDTV』春の4時間SPタイムテーブル発表【出演全アーティスト＆全曲目】
2022年3月28日 13時08分 (3月28日 15時05分更新)
きょう28日の放送のTBS系音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（後7：00～）のタイムテーブルが発表された。
放送では、みんなが選んだ“春ソング”を特集。番組公式サイトでは、曲にまつわるエピソードと共に、あなたにとっての「春ソング」を募集。今後も豪華追加アーティストを続々と発表していく。
▼午後7時台
春の名曲ライブ！ライブ！～オープニングアクト～」
乃木坂46（久保史緒里、賀喜遥香、柴田柚菜）「明日、春が来たら」
緑黄色社会「SAKURA」
春の名曲ライブ！ライブ！～オープニングアクト～」
乃木坂46（久保史緒里、賀喜遥香、柴田柚菜）「明日、春が来たら」
緑黄色社会「SAKURA」
▽春の名曲ライブ！ライブ！
JUJU「卒業写真」
Novelbright「春の歌」
マカロニえんぴつ「すばらしい日々」
JUJU「卒業写真」
Novelbright「春の歌」
マカロニえんぴつ「すばらしい日々」
▽出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ
乃木坂46「春ソングSPメドレー」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
乃木坂46「春ソングSPメドレー」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
▽ライブ！ライブ！
milet「Fly High」「Flare」
milet「Fly High」「Flare」
▼午後8時台
▽ライブ！ライブ！
AKB48（最新曲）
Snow Man「ブラザービート」
Tani Yuuki「Myra」「W/X/Y」
Travis Japan/ジャニーズJr.「夢のHollywood」
▽ライブ！ライブ！
AKB48（最新曲）
Snow Man「ブラザービート」
Tani Yuuki「Myra」「W/X/Y」
Travis Japan/ジャニーズJr.「夢のHollywood」
▽出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ
櫻坂46「五月雨よ」
DA PUMP「Lean Back ～俺たちのキーワード～」
櫻坂46「五月雨よ」
DA PUMP「Lean Back ～俺たちのキーワード～」
▼午後9時台
▽ライブ！ライブ！
Novelbright「The Warrior」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「Lovin' Life」「エール」
yama「春を告げる」「MoonWalker」
優里「シャッター」「ミズキリ」
▽ライブ！ライブ！
Novelbright「The Warrior」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「Lovin' Life」「エール」
yama「春を告げる」「MoonWalker」
優里「シャッター」「ミズキリ」
▽ヒット曲×桜映像コラボレーション
Creepy Nuts「のびしろ」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
緑黄色社会「キャラクター」
Creepy Nuts「のびしろ」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
緑黄色社会「キャラクター」
▽出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ
乃木坂46「Actually...」
乃木坂46「Actually...」
▼午後10時台
Creepy Nuts「パッと咲いて散って灰に」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」「魔法にかけられて」
ジャニーズWEST「しらんけど」
Creepy Nuts「パッと咲いて散って灰に」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」「魔法にかけられて」
ジャニーズWEST「しらんけど」
▽～歌手デビュー20周年！初登場～
柴咲コウ「桜坂」「かたち あるもの」
柴咲コウ「桜坂」「かたち あるもの」
▽出張ライブ！ライブ！＠さくらステージ
Awesome City Club「On Your Mark」
森山直太朗「愛してるって言ってみな」
Awesome City Club「On Your Mark」
森山直太朗「愛してるって言ってみな」
【写真】ノースリ＆大胆胸元開きで肌見せした岡田奈々＆村山彩希
乃木坂46、新加入5期生が初パフォーマンス 「即戦力集団」「ハイスペック」の声
【写真】「さすが乃木坂クオリティー！」連日美少女登場 5期生1～8人目
【動画】主題歌「ブラザービート」も流れる映画『おそ松さん』予告映像
【写真】『anan』表紙で“男前”な美ボディと瑞々しい素顔を披露した渡辺翔太
乃木坂46、新加入5期生が初パフォーマンス 「即戦力集団」「ハイスペック」の声
【写真】「さすが乃木坂クオリティー！」連日美少女登場 5期生1～8人目
【動画】主題歌「ブラザービート」も流れる映画『おそ松さん』予告映像
【写真】『anan』表紙で“男前”な美ボディと瑞々しい素顔を披露した渡辺翔太
おすすめ情報