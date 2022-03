魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)より、宣伝アンバサダー・芦田愛菜とファン代表・小関裕太が語る1分でわかる“ファンタビ”特別映像が解禁となった。

2月14日に開催された“ファンフェスタ”で芦田は、過去にもアンバサダーとして活動しており、「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズをはじめ、多くのハリウッド著名作品の小道具を制作しているピエール・ボハナから、直々に世界に一つしかないオリジナルの「杖」をプレゼントされたこともあるほど。

そんな芦田は本作の魅力を、かわいい魔法動物たちの活躍や大迫力で繰り広げられる魔法はもちろん「謎解きをするみたいに物語を楽しんでいける」と、さまざまなワクワクが詰まった作品であると話し、「早く一緒に語りたい!」と気持ちを高ぶらせる。

そして大の魔法ワールド好きで知られる小関は「イメージをどんどん膨らませてくれて、ワクワクする魅力がたくさん詰まっている」作品として「ファンタビ」シリーズを紹介。

さらには「作品として見ごたえがある」「ファンタスティック・ビースト」シリーズから観ても楽しめる!」と太鼓判を押した。最後にはファン代表らしく「今回も映画館に通うと思う」と宣言し、公開が待ちきれない心境を語っている。

また、芦田と小関はきょう28日午後5時45分より開催されるライトアップ・ファンナイトに登壇。エディ・レッドメイン、ジュード・ロウ、マッツ・ミケルセンなど豪華キャスト・監督のリモート登壇も決定しており、主人公ニュートを演じるエディ・レッドメインと2018年の来日イベント以来の再会を果たす。この模様はYouTube、LINEでも生配信される。新たな魔法体験の始まりを目撃しよう。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World TM Publishing Rights (C)J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

関連キーワード 映画