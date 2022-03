Blu-ray&DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW』をリリースするジャニーズWEST

人気グループ・ジャニーズWESTが、Blu-ray&DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW』を5月11日にリリースすることが決まった。昨年、約2年ぶりに有観客で行ったライブツアーを映像化する。

デビュー7年目、7枚目のフルアルバム『rainboW』を掲げたツアーでは、初の7人ソロ楽曲披露に加え、バンドを背負ったロックな姿など、等身大のジャニーズWESTを最大限に表現。ライブ本編は、2021年5月30日のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を収録する。

初回盤特典には、ジャニーズWESTのメンバーがライブを観ながら裏話やソロ楽曲の解説や想いを話したオーディオコメンタリーや、ライブ後に配信したアンコールを全タイプ収録。また、前作に続いてビッグサイズの豪華なスペシャルフォトブックパッケージとなる。通常盤特典には、リハーサルからツアーファイナルまでを追った「Tour Documentary」が収録される。

■Blu-ray&DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW』

・初回盤収録内容(約171分収録)

DISC1(約127分収録) ※初回盤のみオーディオコメンタリー収録

OVERTURE/Big Dipper/Big Shot!!/We Can!!/ホメチギリスト/INTER/カメレオン/Candy Shop/PUSH/INTER/ NOCK OUT <TOMOHIRO KAMIYAMA>/“Pinocchio”<JUNTA NAKAMA>/ やさしいひと<TAKAHIRO HAMADA>/Change your mind!/想イ、フワリ/プリンシパルの君へ/ WA!WA!ワンダフル!!/MC/「かなさんどー」<AKITO KIRIYAMA>/サラリーマンの父さん<DAIKI SHIGEOKA>/Shadows / Paradise/革新論理/INTER/ FLOWER OF ROMANCE <RYUSEI FUJII>/B U S Y <NOZOMU KOTAKI>/INTER/春じゃなくても/証拠/ サムシング・ニュー/ええじゃないか/アカンLOVE~純情愛やで~/ズンドコ パラダイス/週刊うまくいく曜日/Rainbow Chaser

DISC2(約44分収録)

<ENCORE> はんぶんこ/「ありがとう」じゃ足りない/その先へ…

・通常版収録内容(約231分収録)

DISC1(約127分収録)初回盤と同一収録内容

DISC2(約104分収録)Tour Documentary

