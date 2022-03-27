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宮城、福島で震度３

2022年3月27日 23時51分 (3月28日 00時01分更新)
　２７日午後１０時５４分ごろ、宮城、福島両県で最大震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県沖で、震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・７と推定される。津波の心配はない。

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