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１月に発生したトンガ沖海底火山噴火の影響で津波注意報が発表された１９都道県３５３市町村のうち、８割超...
3月27日
旭川中２凍死で「いじめ」認定 第三者委、遺族に報告
北海道旭川市でいじめを受けた疑いがある中学２年広瀬爽彩さん＝当時（１４）＝が昨年３月に凍死した状態で...
渋谷で飛び降り巻き添え少女けが 中年ぐらいの男性が死亡
２７日午後５時２０分ごろ、東京都渋谷区の大規模複合ビル「渋谷スクランブルスクエア」前の路上で、「人が...
国内で４万３３６５人感染 新型コロナ、死者は６１人
国内で２７日、新たに４万３３６５人の新型コロナウイルスの感染者が報告された。内訳は東京７８４４人、埼...
東京で７８４４人感染、９人死亡 コロナ、年代別最多は１０歳未満
東京都は２７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに７８４４人報告されたと発表した。直近７日間を平均し...
亀岡暴走事故の遺族がカメラ設置 現場通学路に
京都府亀岡市で２０１２年４月、無免許運転の車が小学生らの列に突っ込み１０人が死傷した事故で、長女の松...