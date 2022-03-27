中日が終盤に４点差をはね返し、延長戦の末に今季初勝利。３―５の九回に大島の２点打で同点とし、延長十回に途中出場の溝脇が勝ち越し２点打を放った。４番手の清水が２年ぶり白星。巨人は逃げ切りに失敗して３連勝を逃した。