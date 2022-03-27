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巨５―７中（２７日）　中日、終盤粘って初勝利

2022年3月27日 18時26分 (3月27日 18時51分更新)
　１０回中日２死満塁、溝脇が左前に勝ち越し２点打を放つ＝東京ドーム

　１０回中日２死満塁、溝脇が左前に勝ち越し２点打を放つ＝東京ドーム

　中日が終盤に４点差をはね返し、延長戦の末に今季初勝利。３―５の九回に大島の２点打で同点とし、延長十回に途中出場の溝脇が勝ち越し２点打を放った。４番手の清水が２年ぶり白星。巨人は逃げ切りに失敗して３連勝を逃した。

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