広島が競り勝ち開幕３連勝した。４―５の九回２死満塁から西川の走者一掃の三塁打で逆転した。４番手の中崎が２年ぶりの勝利を挙げ、栗林が今季初セーブ。ＤｅＮＡは抑えの山崎がリードを守れず、２年連続で開幕３連敗を喫した。