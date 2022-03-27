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Ｄ６―７広（２７日）　西川が逆転３点三塁打

2022年3月27日 18時24分 (3月27日 18時54分更新)
　９回広島２死満塁、西川が走者一掃の逆転三塁打を放ちガッツポーズ＝横浜

　９回広島２死満塁、西川が走者一掃の逆転三塁打を放ちガッツポーズ＝横浜

　広島が競り勝ち開幕３連勝した。４―５の九回２死満塁から西川の走者一掃の三塁打で逆転した。４番手の中崎が２年ぶりの勝利を挙げ、栗林が今季初セーブ。ＤｅＮＡは抑えの山崎がリードを守れず、２年連続で開幕３連敗を喫した。

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