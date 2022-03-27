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楽６―５ロ（２７日）　田中和がサヨナラ打

2022年3月27日 18時27分 (3月27日 18時53分更新)
　延長１１回、サヨナラ打を放ち祝福される楽天・田中和（右端）＝楽天生命パーク

　延長１１回、サヨナラ打を放ち祝福される楽天・田中和（右端）＝楽天生命パーク

　楽天がサヨナラで初勝利。九回に西川の犠飛で追い付き、延長十一回２死二塁で田中和の二塁打で勝負を決めた。松井裕が２回無失点で２年ぶり白星。ロッテは１―３の八回に代打山口の３ランなどで４点を挙げたが、救援陣が崩れた。

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